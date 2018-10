Jean-Claude Gandur perd contre «Le Courrier»

Le portrait de l’entrepreneur vaudois paru en mai 2015 dans «Le Courrier» est bien constitutif d’une atteinte à l’honneur, estime le Tribunal de première instance dans un jugement récent. Mais ce procédé est licite étant donné qu’il y a un «intérêt public» à informer les citoyens sur le parcours et l’origine de la fortune de Jean-Claude Gandur, «dans le contexte très controversé et médiatisé du projet de rénovation au MAH», dont il était l’un des principaux bailleurs de fonds.

Le milliardaire est donc débouté de toutes ses conclusions sur le volet civil de l’affaire et devra payer des frais judiciaires de 14 240 francs, ainsi que 15 000 francs au quotidien indépendant genevois. Son avocat indique déjà qu’il fera appel.

Le Tribunal fait sienne l’analyse de l’article litigieux déjà opérée par le Procureur général sur le plan pénal. Le jugement indique en outre que les suspicions de corruption «ne sont pas insoutenables», et sont donc «admissibles». «Le lecteur moyen comprend immédiatement qu’il ne s’agit que de simples soupçons ou suppositions, puisque l’article précise expressément, et à plusieurs reprises», que ni l’entrepreneur ni la société pétrolière qu’il a fondée, Addax and Oryx Group (AOG), «n’ont jamais fait l’objet de condamnation ou d’enquête pénale en relation avec des malversations quelconques».

Par ailleurs les quelques indications factuelles inexactes concernant le domicile de Jean-Claude Gandur, l’origine de sa famille et la profession de ses ancêtres ne portent, elles, pas atteinte à son honneur.

Selon le texte de justice, il n’est en «particulier pas contestable» que l’homme d’affaires a bâti son succès et sa fortune «notamment dans des zones de guerre ou avec des régimes autoritaires, dont certains parmi les plus corrompus de la planète, et dans un secteur - l’extraction et le négoce de matières premières - où les actes de corruption sont notoirement fréquents». De même, «certains ex-cadres et employés d’AOG, et des dirigeants des pays avec lesquels ils opéraient, ont dans ce contexte été inquiétés par la justice pour des actes en lien avec ce type de corruption».

La présidente distingue enfin les passages de l’article litigieux, qui «pris isolément» ne sont «objectivement guère attentatoires à l’honneur», de l’impression d’ensemble qui se dégage de l’article. Ce dernier évoque «des doutes concernant un comportement malhonnête, pénalement réprimé», et expose Jean-Claude Gandur à l’opprobre. Il porte ainsi atteinte à son honneur ou sa personnalité.

