Le licenciement de Jean-Marie Bornet validé

Le Tribunal cantonal valaisan a confirmé le licenciement définitif de Jean-Marie Bornet. Il a rejeté le recours de droit administratif contre la décision du Conseil d’Etat, a-t-il annoncé dans un communiqué.

Le Conseil d’Etat avait invoqué en avril 2017 une rupture des liens de confiance avec Jean-Marie Bornet. L'ex-chef de la prévention et de l’information et porte-parole de la Police cantonale avait prêté à son fils l’une de ses armes personnelles pour faire du tir sportif.

Il était en campagne électorale

Les autorités avaient reproché à leur employé d’avoir violé ses devoirs de fidélité, de réserve et de dignité alors qu’il était en campagne électorale. Jean-Marie Bornet avait rétorqué en invoquant plusieurs violations de ses droits procéduraux.

L'ancien membre de l’Etat-major de la police cantonale prétendait avoir respecté ses devoirs professionnels, arguant de sa liberté d’expression. Il s'était aussi plaint d’inégalité de traitement. Le Tribunal cantonal ne l'a pas entendu de cette oreille.

Le dernier mot au Tribunal fédéral

Les juges ont estimé que le recourant avait effectivement violé ses devoirs professionnels, en adoptant un comportement préjudiciable à l’exercice de ses fonctions dirigeantes et de représentation auprès de la police cantonale.

En outre, ils ont constaté que la décision du Conseil d'Etat n’était pas constitutive d’inégalité de traitement et que, compte tenu des circonstances, elle ne violait pas non plus le principe de proportionnalité.

L'arrêt de la justice valaisanne peut encore être contesté devant le Tribunal fédéral. (nxp)