L'Agroscope crée une nouvelle vigne qui résiste aux maladies

Vingt-et-un ans. C’est le temps qu’il a fallu pour développer, tester, perfectionner et finalement faire homologuer le nouveau cépage de vin blanc qui débarque aujourd’hui sur le marché et qui a été baptisé Divona, en hommage à la divinité celte des sources. Il a été présenté hier par le domaine viticole de l’État de Genève, qui le cultive de manière expérimentale depuis 2009, et par la station de recherche fédérale Agroscope, qui l’a créé.

Issu du croisement d’un cépage allemand, le bronner, et du gamaret (déjà inventé par l’Agroscope dans les années 70), le Divona a l’avantage de résister aux principales maladies de la vigne que sont la pourriture grise, le mildiou et l’oïdium. Sa culture ne nécessite donc que très peu de produits phytosanitaires, voire pas du tout les bonnes années. «Les 80% des intrants utilisés dans la viticulture sont liés au mildiou et à l’oïdium, relève Jean-Laurent Spring, responsable du groupe de recherche viticulture de l’Agroscope. Ces maladies causées par des champignons nécessitent jusqu’à dix traitements par an, même en culture biologique.»

Le Domaine de la République et Canton de Genève a été choisi, avec d’autres vignobles au Tessin et en Valais notamment, pour tester l’adaptation du nouveau cépage aux différents terroirs du pays. Or, cette année, il a pu se passer complètement de traitements phytosanitaires sur sa parcelle de Divona. «La pression des maladies n’était pas trop forte, mais cela varie d’une année à l’autre», précise Thierry Anet, chef du vignoble de l’État.

«Le but était d’avoir un cépage résistant aux maladies, mais aussi intéressant sur le plan œnologique»

Une première cuvée encore modeste de quelque 400 bouteilles sort des caves étatiques sous l’appellation de «Bastian» blanc, du nom de la parcelle où il est cultivé. Depuis 2013, le domaine produit déjà son pendant rouge, fait à partir du cépage Divico, qui présente la même résistance aux maladies. «À partir de 2019, nous devrions être en mesure de produire jusqu’à 2000 bouteilles de «Bastian» blanc, prévoit Thierry Anet. En termes de surface, le Divona est déjà le troisième cépage blanc que nous cultivons, après le chasselas et le chardonnay.»

La création du Divona remonte à 1997, quand l’Agroscope a fait son croisement en pollinisant une variété de vigne avec l’autre. Pendant des années, la station de recherche a ensuite effectué un minutieux travail de sélection pour choisir les plantes aux caractéristiques génétiques les plus intéressantes. «On les multiplie avec des boutures qu’on cultive en plein champ pour voir comment elles se comportent, explique Jean-Laurent Spring. Puis, on fait des microvinifications pour vérifier les qualités œnologiques. Le but était d’avoir un cépage résistant aux maladies, mais aussi intéressant sur le plan œnologique.»

Vignerons intéressés

Selon ses promoteurs, le Divona donne des vins structurés, avec des arômes de fruits exotiques, d’agrumes et parfois des notes florales et minérales. Thierry Anet pense que les viticulteurs genevois vont se l’approprier, comme ils l’ont fait avec le Divico et le gamaret. «Nous soutenons la recherche agronomique et la création de cépages permettant une utilisation raisonnée des produits phytosanitaires, confirme Sarah Tremblet, secrétaire de l’Association genevoise des vignerons-encaveurs indépendants. Mais il faudra voir comment le Divona va se comporter à long terme. Avec le gamaret, par exemple, on s’est aperçu à la longue que, s’il est effectivement résistant à la pourriture, il est en revanche très sensible à une autre maladie, l’esca.»

Quoi qu’il en soit, et même si la gamme de vins blancs sur le marché est déjà très riche, d’aucuns pensent que le Divona saura séduire les consommateurs soucieux de préserver l’environnement. (24 heures)