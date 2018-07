L’État de Genève a violé l’autonomie de son chef-lieu

Par un arrêt publié le 28 juin, la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a accepté un recours de la Ville de Genève contestant une loi cantonale. Cette dernière donnait à la Fondation des parkings la haute main sur les parcomètres et horodateurs sis sur le territoire communal durant la période 2017-2019, sans offrir aucune contrepartie à la Commune. Même si l’arrêt n’annule en réalité la loi qu’à partir du 1er janvier 2019, la décision réjouit au plus haut point Sandrine Salerno, la responsable des Finances de la Ville de Genève.

Car bien plus que le contrôle du stationnement lui-même, c’est le produit de cette surveillance qui est l’enjeu depuis plusieurs années – et sur plusieurs fronts – d’une furieuse bataille opposant l’État et la Ville de Genève, voire d’autres communes. Dans le cas des horodateurs, la somme en jeu est de plus de 8 millions de francs par an.

La joie de Sandrine Salerno

«Je prends acte avec satisfaction de la décision de la Chambre, qui donne plein droit aux revendications de la Ville, commente Sandrine Salerno. Avec la direction de mon département, je travaille depuis près de trois ans à faire respecter le principe de l’autonomie communale.»

Faire respecter un principe, c’est encore meilleur lorsque cela a des effets concrets: «Les répercussions financières pour la Ville sont en effet importantes puisque la justice nous reconnaît une nouvelle fois le droit d’encaisser le produit des amendes sur notre domaine public, poursuit la conseillère administrative. Cette deuxième décision de justice est une victoire que j’attendais depuis longtemps.»

Si la magistrate parle de deuxième victoire, c’est que la même Chambre a déjà accepté un autre recours le 19 mai 2017. Il était cette fois le fait de dix-huit communes et visait un arrêté du Conseil d’État par lequel le Canton voulait s’arroger dans toutes les communes la gestion et le revenu des contrôles.

Pas de cession définitive

Pour en revenir au récent arrêt, ce qu’il dit, c’est qu’en matière de contrôle de stationnement comme dans les autres domaines, le Conseil d’État se doit de respecter l’autonomie communale et ne peut traiter la Ville de Genève différemment des autres communes. Le gouvernement estimait que ce n’était pas nécessaire dans ce cas en raison d’une convention de juin 2009 par laquelle la Ville s’était désengagée progressivement du contrôle du stationnement moyennant une compensation financière.

Un point contesté par l’Exécutif municipal depuis qu’il revendique de recevoir une partie du produit de ce contrôle. Il a toujours argué que cette convention ne valait pas comme une cession ad vitam aeternam. Les juges admettent toutefois une sorte d’acceptation tacite de la Ville concernant les contrats de prestations passés avec la Fondation des parkings pour les périodes 2010-2013 puis 2014-2016. Mais plus pour la suite.

Ils l’écrivent ainsi: «Semblable conclusion ne saurait en revanche être tirée pour la période 2017-2019 visée par la loi attaquée, la Ville étant intervenue à réitérées reprises dès 2014 pour faire valoir la nécessité et la légitimité qu’elle donne le cas échéant – et donc négocie – son accord à la poursuite de la délégation à la Fondation des parkings du contrôle du stationnement sur son territoire.»

Un recours encore possible

Ce que demande à l’État la Chambre constitutionnelle, ce n’est pas forcément de rendre le contrôle du stationnement à la Ville de Genève. C’est au minimum de négocier les conditions de la cession de cette compétence. Elle annule donc la loi à partir de janvier 2019, «charge pour l’État, la Ville et la Fondation des parkings de trouver un accord pour que le contrôle du stationnement s’effectue sur le territoire de la Ville au-delà de cette date – a priori par la fondation, mais à défaut par la Ville – et pour le Grand Conseil de modifier le contrat de prestations modifié qui en résultera».

L’État a toutefois la possibilité de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral par voie de recours en matière de droit public. Interrogé à ce propos, le nouveau Département des infrastructures répond que «le Conseil d’État abordera ce point lors de sa séance estivale du 25 juillet et définira sa position». (24 heures)