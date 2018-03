L'aéroport de Genève rouvre partiellement

Fermé au trafic aérien depuis 5h30 du matin à cause des chutes de neige, l'aéroport de Genève rouvre enfin mais pour les décollages uniquement. Les atterrissages devront patienter jusqu'à 13h. D'importants retards et des annulation sont à prévoir, informe l'aéroport sur Twitter. Les passagers sont invités à contacter leur compagnie aérienne pour s'assurer si leur vol est maintenu ou de se rendre sur le site internet de Cointrin: www.gva.ch

#meteo : En raison de fortes perturbations @GeneveAeroport est actuellement fermé au trafic aérien, plus d'information à 09h00 et sur www.gva.cha — Genève Aéroport (@GeneveAeroport) 1 mars 2018

Le trafic ferroviaire est également perturbé entre Payerne et Granges-Marnand et également entre Lausanne et Renens. Les élèves du collège de Cossonay-Penthalaz sont en congé forcé.

Développement suit (24 heures)