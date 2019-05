L’affaire de fraude pourrait affecter le vote du 19 mai

La suspicion de fraude électorale s’étendant également à l’opération électorale en cours (lire ci-dessus), il n’est pas exclu que l’affaire ait des conséquences sur le scrutin du 19 mai. Quoique possible, l’annulation ou le report pur et simple de la votation n’est pas le scénario le plus probable. En cas de recours, la justice laisse plutôt se dérouler la votation et n’annule éventuellement le résultat de tel ou tel objet que si l’écart de voix est minime. Autrement dit lorsqu’on estime que la fraude a pu raisonnablement avoir un impact sur le résultat.

«C’est effectivement un rapport entre l’ampleur de la fraude et l’écart des voix qui inciterait la justice à annuler une votation, explique Me Romain Jordan. Cela signifie également que la décision épargnerait les autres objets soumis en votation.»

On devrait savoir assez vite ce qu’il en sera puisqu’un recours doit être déposé dans les six jours après la prise de connaissance des faits. «Cela devrait par conséquent être fait d’ici à mercredi prochain», confirme l’avocat.

Pierre Bayenet, avocat et député d’Ensemble à gauche, explique que sa formation souhaite aborder la question d’une autre façon: «Nous n’entendons pas actuellement demander l’annulation du scrutin, mais nous n’acceptons pas non plus la position du Conseil d’État, qui prétend que tout va bien. Il faut qu’il nous apporte la garantie qu’il n’y a pas eu de fraude touchant ce scrutin. Et s’il y a des doutes, c’est à lui de l’annuler et de le reporter de quelques semaines, comme il en a la compétence.»

Qu’en pensent les autres partis, même si, à ce stade, tout est suspendu aux résultats de l’enquête du Ministère public. «Si une fraude est avérée, deux options sont possibles, explique le député l’UDC Thomas Bläsi. Soit on en connaît l’ampleur, elle est mineure et on continue, soit on annule tout par principe. Je pense que l’UDC soutiendra plutôt cette dernière option.»

Pour le président du MCG, Francisco Valentin, la votation du 19 est «trop importante pour être annulée. Mais il faut garantir qu’elle ne soit pas falsifiée, quitte à contrôler chaque bulletin.» Quant aux votes et élections passés, «il faudrait annuler ceux qui sont concernés par des fraudes et se retourner contre les coupables pour obtenir un remboursement des frais».

Annuler les votations du 19? La vice-présidente socialiste Caroline Marti refuse de s’emballer: «Il faudrait d’abord avoir la preuve d’une fraude avérée et analyser si son ampleur serait vraiment de nature à modifier le résultat pour se prononcer. Pour l’instant, on n’en sait rien.»

Pas d’annulation préalable, estime pour sa part Pierre Vanek (EàG). «Il faut aller au bout du vote et ensuite l’annuler éventuellement en fonction des informations de la justice.» Et le député de s’insurger contre la communication «scandaleuse» faite jeudi par la Chancellerie sur l’affaire: «C’est quand même incroyable de dire que tout va bien, et en même temps qu’on ne sait rien.»

Il n’y a pas de panique au PLR. Son président, Bertrand Reich, souligne qu’il «appartient au Conseil d’État d’expliquer clairement pourquoi le scrutin du 19 doit être maintenu. Pour le reste, le Ministère public mène son enquête tambour battant.»

Quant au PDC, son président, Vincent Maitre, expliquait dans nos colonnes que le Conseil d’État devait «prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour garantir le scrutin du 19 mai. C’est l’urgence prioritaire.»

Concernant les scrutins antérieurs, les intentions de certains partis semblent être plus claires. Le MCG a immédiatement demandé l’annulation de la votation sur la loi sur la police (LPol) de 2015, acceptée avec 54 voix d’écart!

La LPol figure également à l’agenda d’Ensemble à gauche. Le député Pierre Bayenet entend déposer une motion au prochain Grand Conseil, demandant au Conseil d’État de réviser les arrêtés validant les quatre scrutins potentiellement concernés par des fraudes, soit la loi sur la police, l’élection au Conseil d’État au premier tour de Pierre Maudet en 2018, l’initiative sur le remboursement des soins dentaires et la dernière votation à Chêne-Bougeries.

La motion serait une manière «économe» de procéder car elle éviterait la multiplication des demandes de révision qui vont très certainement s’abattre sur le Conseil d’État. La révision est la procédure à actionner pour contester l’arrêté du gouvernement validant le résultat du scrutin lorsque sont apparus des éléments nouveaux susceptibles d’influencer le résultat ou «qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision» (article 80 de la loi sur la procédure administrative).

Ce n’est toutefois pas la seule manière d’agir, la législation ne prévoyant pas de dispositif précis en cas de fraude électorale. «Il serait également possible de déposer un recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice», commente Romain Jordan. Tout comme Pierre Bayenet, l’avocat juge qu’il faudrait entamer les deux procédures en même temps.

(24 heures)