L'aide au suicide interpelle l'Eglise catholique

La délicate question du suicide assisté était jeudi au coeur d'une des rencontres de l'Evêché de Sion avec les médias. Mgr Lovey a rappelé que si l'Eglise catholique respecte la liberté individuelle, elle n'encourage pas l'aide au suicide.

«Un patient en fin de vie ne supportant plus sa situation peut exprimer son désir de mourir, son désir d'avoir recours à des associations d'aide au suicide. Sa liberté individuelle est respectable», a indiqué Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.

Néanmoins, l'Eglise catholique n'encourage pas un tel acte. Elle «est contre le suicide en général, car elle défend les plus faibles et la vie», a rappelé Stève Bobillier, philosophe et éthicien, collaborateur scientifique pour la commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses.

Il met en garde contre une banalisation du suicide assisté «qui a des répercussions sur la famille, sur les amis, sur les soignants et finalement sur toute la société». «On risque aujourd'hui de présenter l'assistance au suicide comme une prestation de service normale reconnue», a déploré Mgr Lovey.

Sur la table du Grand Conseil

L'Evêché ne souhaite pas que l'aide au suicide dans les EMS et les hôpitaux fasse l'objet d'une loi, comme c'est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er janvier 2013. La question devrait être prochainement sur la table du Grand Conseil valaisan lors de la révision de la loi cantonale sur la santé.

Pour Mgr Lovey et les différents intervenants dont il s'est entouré pour cette rencontre avec la presse, il est important «de mettre en valeur et de faire connaître» les structures existantes pour la fin de vie, et notamment les soins palliatifs. Selon lui, l'Hôpital du Valais a su proposer «une solution véritable, souple et efficace, que n'importe quelle législation viendrait alourdir».

Depuis 2016, l'Hôpital du Valais autorise l'aide au suicide dans ses murs lors de situations exceptionnelles, et un conseil d'éthique clinique a été mis sur pied. «Il est hautement souhaitable qu'un tel conseil existe aussi pour les EMS», a estimé l'évêque de Sion.

Les prêtres qui le souhaitent

Aujourd'hui, l'Eglise catholique accepte de célébrer les obsèques de ceux qui se sont ôtés la vie. Elle ne s'oppose pas aux prêtres qui souhaitent accompagner les personnes qui ont décidé d'avoir recours à l'aide au suicide.

Mais «on ne peut pas forcer un prêtre à assister à un tel acte qui peut être violent et traumatisant. Il est d'ailleurs préférable qu'il ne soit pas là au moment du suicide, car cela pourrait être perçu comme un consentement», a estimé Stève Bobillier. (ats/nxp)