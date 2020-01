L'auteur d'un accident mortel condamné

L'auteur d'un accident mortel a été condamné pour d’homicide par négligence. Il avait roulé à Uvrier sur le corps d'un jeune homme de 22 ans fortement alcoolisé, rappelle la police cantonale valaisanne.

Les faits remontent à février 2016. Le conducteur, qui circulait dans des conditions de visibilité relativement mauvaises, n’a pas pu éviter le corps malgré une vaine tentative. Le décès du jeune homme allongé sur la route a été quasi immédiat.

L'automobiliste ne s’est pas arrêté et a regagné son domicile. Il est toutefois revenu sur les lieux quelques minutes plus tard et s’est annoncé spontanément aux policiers présents sur place. Pour ces faits, il a été reconnu coupable de tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et de violation des obligations en cas d’accident.

Le conducteur a été condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 4500 francs. Il a par contre été libéré de la prévention de conduite en état d’ébriété.