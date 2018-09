L’automne a commencé, mais où est la pluie?

Les derniers jours de septembre n’y changeront rien. Le furtif front froid qui a traversé la Suisse romande en coup de vent, samedi, et la bise qui doit se lever ce lundi augurent certes de températures en nette baisse, mais en ce début d’automne, la pluie se fait désespérément attendre. Les sols sont secs et les nappes phréatiques tirent la langue.

«Nous vivons un mois exceptionnellement beau, sec et chaud, et le déficit en eau est sensible, confirme Frédéric Glassey, météorologue à MeteoNews. En moyenne mensuelle, septembre devrait s’accompagner de 60 à 70 litres d’eau par m2, mais on en est très loin.»

Le jeudi 6 fut même le seul jour de pluie officiellement comptabilisé. Il était alors tombé 11 litres d’eau par m2, soit 11 petits millimètres. «Pour les météorologues, il faut au moins 1 mm de précipitations pour parler de jour de pluie», souligne le spécialiste.

Reste que côté chaleur, la rupture est consommée. L’automne s’installe bel et bien. «Entre dimanche, qui a été particulièrement chaud en raison d’un vent de sud-ouest, et ce lundi, où un second front froid nous traverse, nous perdons à peu près une dizaine de degrés, constate le météorologue. L’impression de fraîcheur sera même beaucoup plus marquée en raison de la bise. Et dans les jours à venir, nous aurons de la peine à franchir à nouveau les 20 degrés.» Rien d’exceptionnel pour autant, «ce sont des températures de saison, tout à fait dans la norme pour une fin de mois de septembre», indique encore Frédéric Glassey.

Histoire de tempérer la mauvaise humeur des quelques bougons regrettant déjà les beaux jours passés, le spécialiste ajoute que si la chaleur nous abandonne, en revanche le soleil demeurera généreux dans les jours à venir.

(24 heures)