L'eau du robinet est de nouveau potable

Les habitants de Courtelary (BE) ne doivent plus bouillir l'eau avant de la consommer. Les autorités ont annoncé mercredi que les derniers prélèvements effectués dans le réseau ne contiennent plus aucune trace de pollution.

«Nous pouvons ainsi lever les recommandations émises qui consistaient à bouillir l'eau avant sa consommation», écrit la commune du Jura bernois sur son site internet. Le laboratoire cantonal bernois a assuré mercredi que l'eau potable du réseau communal est à nouveau de qualité irréprochable.

Les quelque 1500 habitants de Courtelary avaient été avertis jeudi dernier que l'eau était impropre à la consommation après avoir été contaminée par une bactérie. (ats/nxp)