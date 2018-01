L'eldorado de nos cigognes

Elles sont là. Alignées comme à l’exercice, immobiles, dressées sur ce talus de vieux plastiques et de terre, jetant de temps à autre un regard sur les hordes de mouettes qui s’agitent dans les détritus, en attendant sans doute que l’épais brouillard se lève et que les nouvelles bennes d’ordures arrivent. Ce sera alors leur tour. On verra que ces splendides cigognes blanches, parties de toute l’Europe et de Suisse cet automne, se sont peu à peu recouvertes de gris ou de brun triste et sale.

Nous sommes à Lérida (Lleida en catalan), une belle ville de province de plus de 138 000 habitants, à une heure de train de Barcelone et à quelques battements d’ailes des Pyrénées. Véritable entonnoir au nord-est de la péninsule Ibérique, la région s’est hissée depuis la fin des années 1990 comme l’une des principales étapes sur le chemin de la migration des cigognes d’Europe. Au dernier recensement, elles étaient plus de deux mille dans ce petit coin de Catalogne, où l’oiseau est désormais proche du statut d’espèce invasive. Un sacré contraste avec la Suisse, où les cigognes, qui avaient presque disparu dans les années 1970, oscillent toujours sous la barre des 400 couples, et restent sur liste rouge des espèces vulnérables. Notamment au bucolique haras d’Avenches, principale colonie de Suisse romande, où chaque œuf pondu sur les jolies maisons à colombages reste un événement.

Plusieurs nichées se retrouvent sans doute à Lérida, à en croire les rares balises suivies par les passionnés de Cigogne Suisse. Le jeune «Porrentruy», né dans le Jura, est passé dans le coin en août. «Ciconia4491», née en Argovie, et morte électrocutée près de Séville, y a fait une escale de dix jours à la même période. Sans oublier la célèbre «Max», avenchoise qui y a fait autrefois une halte durant ses migrations. Alors, avec le temps, c’est à peine si les habitants de Lérida lèvent le nez quand des dizaines de cigognes se rassemblent dans le ciel catalan.

Ici, elles nichent sur chaque antenne ou chaque éminence du centre-ville. Chaque hauban du pont sur le Sègre est pris. Chaque lampadaire de rond-point, guettant le trafic autoroutier. «Au début on en réintroduisait, de jeunes cigognes, raconte Marc Gálvez, biologiste chez Trenca, l’ONG dédiée à l’avifaune de la région. Ce sont un peu des icônes de la ville. Mais depuis les effectifs explosent. Et on est passé dans les années 2000 à une stratégie de gestion. Il faut enlever les nids qui bloquent les grues, ceux qui accumulent des déchets sur les toits des maisons… En fait, les gens adorent les cigognes ici. Tant qu’elles ne nichent pas en dessus de chez eux.»

Comment en est-on arrivé là? «Il y a eu une amélioration de la qualité de l’eau, les champs sont peu à peu passés à une culture moins intensive, et peut-être que notre travail avec Trenca a un peu payé», imagine Damià Sánchez, garde-faune du Département de l’agriculture, et fervent indépendantiste catalan. Gros pull et longs cheveux, il poursuit: «Mais il y a surtout eu un regroupement des décharges de la région dans les années 1990. Les cigognes ont vite compris qu’il y avait de la nourriture facile. Dès le milieu de l’après-midi, toutes celles qui nichent en ville y vont.» Par centaines. Ce pays de cocagne, c’est le «Planta de residuos» oublié entre l’autoroute et les vignes voisines. Officiellement, c’est un centre de recyclage. Dans les faits, une décharge à ciel ouvert de 73 000 m². L’air y est âcre. Quelque chose doit être en train de brûler. Les sacs en plastique volent ou s’accumulent contre des grilles, au pied desquelles fouinent quelques chats crasseux. Ce dépotoir ainsi que toutes les autres décharges d’Andalousie et d’Espagne ont, en fait, radicalement changé le comportement de nos oiseaux. «La décharge de Lérida est devenue une vraie «tradition» pour les cigognes suisses, ironise Holger Schulz, biologiste allemand chargé du suivi pour Cigogne Suisse. Beaucoup s’y reposent, d’autres y restent même tout l’hiver. Et, comme il y a souvent des cigognes dans les décharges, celles qui auraient volé à côté y sont attirées. C’est le cas pour les cigognes de France, d’Allemagne, ou même de Suède. Au final, elles volent de décharge en décharge.»

Pour l’image romantique des cigognes hivernant au soleil, on repassera. «Leur ventre est souvent gonflé de plastiques, elles finissent par s’effondrer», évoque Marc Gálvez, qui a toutefois d’autres préoccupations.

Effets méconnus

Car, en réalité, les effets de cette «migration des décharges» sur l’entier des cigognes d’Europe restent incertains. Paradoxalement l’espèce est favorisée par l’abondance de nourriture. La migration est moins rude, et plus besoin de gagner la lointaine Afrique. Vont-elles oublier le continent? Mystère. Parce que, en plus d’étudier les effets actuels des décharges, il va falloir deviner la suite à l’heure où Madrid et Bruxelles font pression pour fermer ces vastes dépotoirs. La décharge de Lérida doit se mettre aux normes l’an prochain. En théorie. Les cigognes se retrouveront face à des grilles. «Peut-être qu’elles reviendront à une trajectoire normale vers le Maroc, qui regorge aussi de décharges», se demande Holger Schulz. «Elles peuvent aussi se réorienter vers les rizières espagnoles, envahies d’écrevisses américaines», ajoute Tobias Salathé, président de Cigogne Suisse. Quant au changement climatique? Allez savoir. «Pour elles la nourriture l’emporte sur les températures, rappelle Marc Gálvez. Elles s’adaptent.» Le risque actuel, c’est tout au plus une baisse des naissances de cet oiseau de maternité. Les cigogneaux sont moins nombreux près des décharges, où les lignes à moyenne tension font des carnages. «Les cigognes se battent pour les meilleurs emplacements, et ce sont souvent des pylônes, poursuit Damià Sánchez, debout dans la brume. De vieux plans de sécurisation peinent à être appliqués. Alors les cigognes heurtent les fils… et on retrouve des dizaines d’oiseaux morts, chaque jour, au pied de certains pylônes. Il y en a un près de la décharge. Un autre près d’un champ qui regorge de nourriture.» C’est la principale cause de mortalité en Espagne. Rien que cette année, autour de deux cents d’entre elles – plus ou moins une moitié de la population suisse – ont été amenées, presque mortes, au Centre de Fauna de Lérida, où les passionnés de Trenca tentent de sauver celles qui peuvent l’être.

Reste un ultime problème catalan pour nos cigognes: le clergé. Surtout celui de Lérida, qui semble avoir élevé la protection des toits de ses cathédrales, notamment la Catedral Nueava, au pied de la colline, au rang de véritable mission. Ce qui dérange l’évêque? Les fientes, les déchets rapportés par les échassiers et qui s’accumulent sur les pierres. De vingt-sept, il y a quelques années, l’évêché a négocié la survie de quatorze nids sur la cathédrale avec les écologistes, tandis qu’au sommet des coupoles l’évêque a fini par installer une sorte de girouette électrique qui balaie en permanence l’essentiel de la surface afin d’en déloger ces intrus à plume qui ont l’outrecuidance de ne pas être des anges. En vain. Trois oiseaux blancs se sont installés en bordure du beffroi nord, comme pour narguer de l’œil cet autre Avenches. (24 heures)