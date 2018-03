L'enquête indépendante dépassera le cadre de l'affaire Tariq Ramadan

«La conseillère d'État Anne Emery-Torracinta affirme sa volonté d'ordonner une enquête indépendante autour de «l'affaire» Ramadan dans les meilleurs délais», communique ce mercredi à la Tribune de Genève Pierre-Antoine Preti, porte-parole du Département de l'instruction publique (DIP). Il s'agit d'un revirement. Lundi encore, la cheffe de l'Enseignement refusait cette option, qu'elle a ensuite évoquée mardi soir dans l'émission Forum.

Quelle forme prendra cette enquête? Quel sera son champ d'action? Quels seront ses objectifs? À qui sera-t-elle confiée? Pour l'heure, pas de réponse. «Le périmètre et les modalités exactes de cette enquête seront communiqués prochainement», indique le porte-parole, sans plus de précisions.

En novembre, quatre anciennes élèves genevoises du professeur Tariq Ramadan, en poste entre 1984 et 2004 à Genève, ont dénoncé dans nos colonnes ses agissements. Sous son emprise, trois d'entre elles affirment avoir eu des relations intimes avec cet enseignant décrit comme charismatique et manipulateur. Dans un des cas, l'alerte avait été donnée à la direction du Collège de Saussure, où Tariq Ramadan enseignait le français et la philosophie. «On peut imaginer que les faits sont réels même s'ils n'ont pas été remontés à la hiérarchie. La direction du Collège de Saussure de l'époque a failli», a déclaré lundi la conseillère d'État.

Une enquête élargie jusqu'à nos jours

Ce mercredi après-midi, la secrétaire générale du DIP, Marie-Claude Sawerschel, a livré plus d'éléments aux directions des écoles, dans un email que nous avons obtenu. L'enquête portera sur une très longue période de près de trente ans. «La conseillère d’Etat du DIP a ordonné l’ouverture d’une enquête indépendante qui devra faire la lumière sur le rôle qu’ont joué les membres du conseil de direction pendant les années où Tariq Ramadan a officié comme enseignant au Collège de Saussure. Pour répondre aux soupçons entourant la gestion d’autres cas RH (ndlr.: Ressources humaines) sensibles dans ce même collège, l’enquête sera élargie à sa gestion des dossiers jusqu’à nos jours. Les modalités et le périmètre exacts de l'enquête seront connus sous peu.»

L'enquête ne devrait donc pas porter sur le Cycle des Coudriers, où Tariq Ramadan a enseigné dans les années 80. Pourtant, une ancienne élève a dénoncé, dans nos colonnes, ses agissements durant cette période.

Dans son message, la secrétaire générale conclut en se réjouissant «vivement de l’ouverture de cette enquête qui répond à une exigence de transparence dont l’école a besoin». Pour rappel, celle-ci a été doyenne au Collège de Saussure les deux dernières années d'enseignement de Tariq Ramadan. Elle a également dirigé l'établissement entre 2007 et 2015. (24 heures)