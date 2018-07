L’ex-directeur de Frambois a été licencié fautivement

Bal infernal des cadres dans les prisons

Écrire que le remue-ménage est quasi permanent à la tête des centres de détention genevois est un euphémisme. Depuis une dizaine d’années, les têtes ne cessent de tomber et les conflits se sont multipliés. Petit tour d’horizon.



À Frambois, avant le licenciement de Jean-Michel Claude, l’ex-directrice adjointe a été remerciée en septembre 2008. Quant au directeur du centre de détention administrative, il a été replacé en même temps comme chargé de mission.



En 2013, c’est la directrice de La Clairière qui perd son poste. En octobre, suite à l’affaire Adeline, la directrice du Service de l’application des peines et mesures est écartée. En octobre, la directrice générale de l’Office cantonal de la détention (OCD) démissionne.



Entre 2013 et 2014, le directeur de la Brenaz (et son adjoint) est déplacé vers l’OCD. Son successeur jettera l’éponge après quelques mois.



En novembre 2014, c’est le directeur de Curabilis, Florian Hübner, qui tire sa révérence. L’établissement venait d’ouvrir en avril. Le poste est repris par Emmanuel Foray.



En décembre 2014, douze mois après son arrivée pour piloter l’OCD, Michèle Righetti quitte le navire.



En février 2017, le directeur depuis neuf ans de Champ-Dollon, Constantin Franziskakis démissionne. Il était en conflit ouvert avec le nouveau directeur de l’OCD, Philippe Baertschy.

E.BY