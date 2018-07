L’initiative anti-PF 17 déposée avec 9417 signatures

Des représentants de l’Alternative et de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) ont déposé lundi, au Service des votations, les 9417 signatures récoltées pour l’initiative constitutionnelle «Zéro pertes!» Les initiants ont donc réussi leur premier pari puisqu’il leur fallait un minimum de 7840 paraphes pour la faire aboutir. À terme, la population sera appelée à se prononcer.

Lancée en mars par Ensemble à Gauche, le Parti socialiste, les Verts et les syndicats, l’initiative est née en réaction au projet fédéral de réforme de l’imposition des entreprises (RIE III) et à son application cantonale. Elle entend empêcher qu’une réforme fiscale diminue les recettes de l’État et le contraigne à réduire les prestations publiques.

L’un de ses articles stipule également que «l’État agit en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale».

PF 17 à l'horizon!

L’idée de l’initiative est née après la victoire dans les urnes contre RIE III en février 2017, a rappelé Pablo Cruchon au nom d’Ensemble à Gauche. «Nous avions déposé un projet de loi, mais le processus parlementaire est trop lent, a-t-il précisé. C’est pourquoi l’option de l’initiative populaire s’est imposée.»

Si le temps est compté, c’est que la Berne fédérale a relancé la réforme de l’imposition des entreprises, la liant potentiellement à un financement accru de l’AVS. Les Chambres fédérales pourraient la voter, au plus tôt, en septembre prochain. De son côté, le Grand Conseil va reprendre le dossier genevois de la réforme cet automne. (24 heures)