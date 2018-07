L’oreille qui accueille la détresse au quotidien

Elle accueille la détresse au quotidien. Des urgences à des degrés variables, de l’homme qui a déjà enjambé la rambarde à la femme qui ne peut plus contenir les vannes de sa solitude. La ligne de La Main tendue, le 143, reçoit près de quarante appels par jour.

Une oreille attentive 24 heures sur 24 pour répondre au simple besoin de parler à quelqu’un et d’être écouté. Au bout du fil, pas un psychologue, ni un médecin, ni même un ami ou confident. Juste une oreille. De l’autre côté du combiné, le voisin de palier, le père de famille, l’aîné en EMS qui tombe le masque. Le recours au 143 n’est pas l’apanage des gens seuls. «Ils viennent chercher quelqu’un qui les considère un instant, résume Yaël Liebkind, directrice de La Main tendue. Nous offrons une écoute qui ne juge pas.»

Ce jour-là dans les bureaux du 143, une femme appelle parce que ses angoisses reviennent, que son mari rentrera tard et qu’elle se retrouve seule, encore une fois. Elle ne veut pas embêter ses copines et a juste besoin de parler à quelqu’un. De ses difficultés à respirer, des cicatrices de sa jeunesse, de la fille de la voisine.

Lui appelle régulièrement. Il souffre de troubles psychologiques et trouve au 143 un réceptacle pour déverser ses névroses. Ici, pas de médecin ni de psy, et ça lui fait du bien. Elle, enfin, appelle parce que sa mère menace de se suicider et ne sait plus quoi faire. À l’autre bout du fil ce même jour, la voix qui accueille la détresse est féminine et douce. Répète un mot, en souligne un autre, encourage, repose le cadre parfois en exigeant le vouvoiement. Sophie, Marie, Justine, la voix est tous les prénoms. Le sien véritable restera secret. Les bénévoles de La Main tendue sont anonymes et l’adresse du 143 est tue. Pour garder une distance, pour se protéger aussi.

Accepter d’être parfois impuissant

La répondante bénévole du jour, 29 ans, est plus jeune que la moyenne – les membres de La Main tendue sont en majorité des retraités car l’engagement demande une disponibilité importante, de l’ordre de cinq heures par semaine. Elle a terminé des études de psychologue et officie en parallèle de son travail. Une main tendue au téléphone, une autre qui griffonne sur un calepin. «Je prends des notes, ça m’aide durant la conversation et ça me sert aussi pour débriefer.»

Les bénévoles suivent un cursus de formation de huit mois ainsi que des formations continues. Pour apprendre notamment à ne pas céder à la tentation de devenir le confident, le conseiller. «On n’a pas à résoudre, à consoler ni à moraliser, précise la directrice. Notre rôle est de nous faire l’écho de ce qui a besoin de se dire, pour mieux se comprendre soi-même, pour aider la personne à se délivrer de ce qui lui pèse. Et nous recommandons d’autres services sociaux plus adéquats si nécessaire.»

«Un homme voulait tout plaquer et divorcer. Simplement en discutant, il a pris conscience qu’il pouvait trouver une autre manière de vivre sans tout détruire.»

Le bénévole ne connaît rien de l’appelant, il n’a accès ni à son nom ni à son adresse, à moins que celui-ci ne le renseigne de son propre chef. Alors lorsqu’un appelant confie vouloir en finir, que faire? «Nous tentons de créer un lien pour qu’il puisse raconter ce qu’il vit. L’inviter à dire à quoi il pense vraiment, comment il veut s’y prendre. Cela donne de la réalité à ce qu’il est en train de faire ou d’imaginer, et cela lui permet d’en percevoir les conséquences.» Et, quelquefois, se rendre compte que ce n’est pas mourir qu’il veut, mais «que ça s’arrête».

«Sans parti pris, l’écoutant peut parfois amener la personne à accepter une intervention des autres services d’urgence, comme la police, le 144 et l’Unité mobile d’urgences sociales, avec lesquels nous collaborons.» Elle précise: «Mais il faut que la personne qui appelle donne son aval, sans quoi nous ne pouvons rien faire qu’être là, à son écoute.» Et accepter d’être parfois impuissant.

Le tchat en renfort

Ces cas sont rares. Mais ceux-ci, comme les appels moins tragiques, peuvent hanter le répondant. «Au début, ça nous poursuit à la maison, on se demande ce qu’on aurait pu faire différemment, confie la jeune bénévole. J’ai surtout du mal avec les cas de violence domestique. Avec l’expérience, on arrive à mettre de la distance. Mais on n’est jamais insensible et il faut souvent débriefer avec des collègues.»

Elle s’empresse d’ajouter que travailler au 143 est également un enrichissement. «J’ai l’impression de servir à quelque chose. Il y a aussi des gens qui nous remercient, c’est très touchant.» Et la directrice de se remémorer un appel marquant à l’épilogue heureux: «Un homme voulait tout plaquer et divorcer. Simplement en discutant, il a pris conscience qu’il pouvait trouver une autre manière de vivre sans tout détruire.»

Dans un autre bureau du 143, le jeudi de 19 h à 23 h, la main tendue se fait numérique. Depuis le début de l’année, le 143 romand a instauré un service de conversation en direct sur son site Internet. Johann Henry, psychothérapeute et formateur au 143, gère cette expérience pilote en Suisse romande – les Alémaniques disposent d’un tel service depuis près de dix ans. «Ce projet avait été lancé il y a quelques années mais interrompu par manque de moyens», relève Yaël Liebkind.

Pourtant, le service est plus que pertinent. «On touche des gens qu’on ne peut pas atteindre par la ligne téléphonique, qui souffrent de problèmes bien plus graves et qui sont très en rupture», constate Johann Henry. (24 heures)