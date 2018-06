L'usine Rolex évacue ses 400 employés

L'usine de l'horlogerie Rolex à Bienne a été évacuée mercredi matin en raison d'une émanation de gaz dans l'un de ses bâtiments. Environ 400 employés ont dû quitter les lieux. Au total, 25 personnes ont été transportées à l'hôpital pour subir un contrôle.

Peu avant 10 heures, la police a reçu une alerte selon laquelle plusieurs personnes se plaignaient de problèmes de santé et ne se sentaient pas bien, a indiqué à Keystone-SDA la police cantonale bernoise, confirmant une information de TeleBärn et du site de la radio jurassienne RJB. Le bâtiment touché par l'émanation de gaz a été évacué par mesure de sécurité.

La plupart des personnes emmenées à l'hôpital ont pu repartir chez elles le jour même. Le bâtiment touché a été rouvert vers midi et la police et les pompiers ont mis fin à leurs opérations dans l'après-midi. Selon la police, la cause de l'incident était toujours inconnue. Elle précise qu'il n'y a eu à aucun moment un danger pour les personnes se trouvant dans le bâtiment ou dans les environs. (ats/nxp)