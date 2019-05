La Croix-Rouge fait la fête aux Bastions

Ce mercredi, le parc des Bastions se transforme en camp humanitaire. De nombreuses animations y sont organisées à l'occasion de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La manifestation se clora par une partie officielle et un cortège aux flambeaux jusqu'au Jet d'eau, illuminé en rouge pour célébrer le mouvement humanitaire fondé à Genève par Henry Dunant, né un 8 mai justement.

Le but de cette journée est de sensibiliser la population aux valeurs humanitaires portées par la Croix-Rouge et de rendre hommage au travail et à l’engagement des milliers de volontaires qui œuvrent à prévenir et alléger les souffrances humaines à travers le monde. Ainsi que l'explique, dans la vidéo ci-dessous, Matteo Pedrazzini, Président de la Croix-Rouge genevoise, il s'agit de célébrer «les valeurs qui rendent le monde plus humain». Ou, comme le dit Stéphanie Lambert, directrice générale de la Croix-Rouge genevoise, de «commémorer l'idée la plus profondément humaine d'un Genevois qui a changé le monde».

Parcours humanitaire pour enfants

Le matin, des classes d'école sont accueillies sous la tente couverte, où elles participeront à un parcours humanitaire sous forme d'Escape game. Dès 13h30, l'événement est ouvert au grand public. En plus de ce parcours pour enfants, un jeu de rôle sur le droit international humanitaire est organisé par la Croix-Rouge Jeunesse genevoise. Il y aura aussi différents jeux pédagogiques et une animation avec un casque à réalité virtuelle. Une table ronde permettra par ailleurs de discuter avec les délégués du CICR. Les visiteurs trouveront enfin sur place de nombreux stands d'information et de la petite restauration. En cas de pluie, tout est prévu, nous assure-t-on.

À 19 heures a lieu une partie officielle à l'issue de laquelle, à 19h45, une marche humanitaire ralliera le Jet d’eau, illuminé en rouge pour l'occasion. Les participants pourront ainsi découvrir les lieux historiques du mouvement.

La Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est organisée par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), la Croix-Rouge suisse (CRS) et la Croix-Rouge genevoise (CRG).

(24 heures)