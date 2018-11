La Fête des Vignerons s'invite aux Automnales

C’est le plus gros événement de l’année à Palexpo après le Salon de l’auto: Les Automnales ont débuté vendredi. La désormais traditionnelle foire genevoise accueille près de 600 exposants et une cinquantaine d’animations jusqu’au dimanche 11 novembre.

Difficile de présenter cette cuvée des Automnales sans parler de son hôte d’honneur: la Fête des Vignerons, qui aura lieu en été 2019 à Vevey. L’occasion de découvrir en quoi consiste cette fête mythique, organisée une seule fois par génération.

Retrouvez notre supplément consacré à la Fête des Vignerons: Le travail à la vigne

Parmi les moments forts attendus pour cette 10e édition, l’Autumn Swiss World Cup, samedi et dimanche, qui verra 85 chats d’élite se disputer un titre de champion du monde. Le Salon nautique du Léman et celui de la montagne – possibilité de faire de la chute libre depuis une tour située à 15 mètres de hauteur – se tiennent aussi ce week-end.

Myriade d'activités

La grande nouveauté de l’année sera pour mercredi. Lors d’un «Crazy Wednesday», chaque exposant pourra proposer un article à un prix réduit. Plusieurs autres ventes aux enchères en public sont prévues durant la semaine. On notera aussi une myriade d’activités variées susceptibles d’attirer un public hétéroclite, à l’image d’une grande piste de karting «pour tous les pilotes en herbe», d’une «escape room», une salle dont on ne s’échappe pas sans résoudre un certain nombre d’énigmes, ou encore des ateliers pour créer ses propres savons.

En 2017, plus de 145'000 visiteurs s’étaient rendus aux Automnales. (24 heures)