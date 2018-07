La Lune a rendez-vous avec la planète Mars

Où aller et comment faire?

Une éclipse de Lune est un phénomène sans danger qui peut être observé à l’œil nu. Une paire de jumelles ou un petit instrument équipé d’un faible grossissement permet de voir notre satellite en entier et d’apprécier encore mieux son inhabituelle couleur rouge.



Dans tous les cas de figure, aucun filtre n’est requis. Pour autant qu’il fasse beau, en Suisse romande, il y a lieu de trouver un endroit où l’horizon est dégagé au sud-est. «La Lune, on la voit de partout, explique l’astronome genevois Pierre Bratschi. Mais si on est dans les Alpes, c’est encore mieux. Il ne faut pas un ciel spécialement clair pour en profiter, mais en été, un orage peut tout gâcher. Peut-être que les Lausannois auront la chance de voir l’éclipse et pas les Genevois. Ou le contraire. Tout est possible», ironise-t-il.



L’astrophysicien jurassien Michel Ory conseille de prendre de la hauteur: «Plus on se trouve sur un point élevé, plus ce sera beau. Et autant choisir un endroit sympathique où l’on peut boire un verre et manger un morceau. Si les gens restent dans leur jardin et que la maison du voisin gêne, ils ne verront que 20% de l’histoire et seront frustrés. Je conseille aussi d’éviter de se mettre sous un lampadaire, même s’il ne faut pas forcément s’éloigner de toutes les sources lumineuses.»



Autre conseil pratique: ce jeudi soir, vers 20 h 15, regardez où la lune se lève. Vendredi, notre satellite se lèvera à peu près à la même place une heure plus tard, entre 21 h et 21 h 15. Les spécialistes sont unanimes: l’éclipse totale de Lune et la proximité de Mars avec la Terre seront mieux visibles à la campagne qu’en pleine ville. Il est aussi conseillé de se trouver un coin tranquille plutôt que de se rendre dans un observatoire.