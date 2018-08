La Poste brûle sous l'effet de la canicule!

Cette fois, ce n'est pas le scandale de CarPostal qui met le feu à la maison, mais la canicule! L'immense enseigne de La Poste de Montbrillant, située derrière la gare Cornavin, a brûlé ce mardi après-midi.

Disposées au sommet du bâtiment de vingt mètres de haut, les lettres en plexiglas mesurant 1 m 80 chacune, disposées sur une structure en aluminium, se sont enflammées alors qu'elles ne sont plus raccordées au courant depuis trois ans. Comment est-ce possible? Le capitaine Frédéric Jaques, du Service d'incendie et de secours (SIS), apporte son éclairage: «Soit il y a eu un acte de malveillance, ce qui est peu probable, soit le soleil a surchauffé une surface brillante et cet effet loupe a déclenché le feu.»

Alerté vers 16h30, le SIS a mobilisé treize hommes et quatre véhicules. Les pompiers ont utilisé la grande échelle pour stopper les flammes. (24 heures)