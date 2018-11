La Saint-Nicolas animera bientôt Fribourg

La Saint-Nicolas à Fribourg attend à nouveau la grande foule. La manifestation-phare de la ville attend plus de 25'000 personnes du 30 novembre au 2 décembre, le point culminant se tiendra le samedi 1er décembre avec le grand cortège.

Le Collège St-Michel est le berceau du traditionnel cortège démarrant à 17 heures pour se rendre sur la terrasse de la Cathédrale Saint-Nicolas, ont rappelé mercredi à Fribourg les organisateurs. A partir de ce dernier lieu emblématique, son Saint Patron s'adressera, pour la 113e année, au peuple fribourgeois.

Le cortège est composé de quelque 200 musiciens et chanteurs du choeur St-Michel, du choeur des Marmousets et de celui des Enchanteurs, des Fifres et de la Fanfare du Collège St-Michel. Comme d'habitude, le Saint Nicolas sera accompagné de son inséparable âne Babalou et de sa troupe.

Autres événements

Toute une série d'autres événements viennent agrémenter le rendez-vous fribourgeois, qui prend de l'ampleur au fil des ans. Toujours le samedi, il y aura un théâtre de marionnettes, ce qui constitue une première, un marché des artisans et des rendez-vous musicaux.

La manifestation, très courue, se déroule sur trois jours depuis l'an passé. Elle commence le vendredi à la tombée de la nuit pour se terminer le dimanche par la journée des familles dans le quartier du Bourg, journée organisée sur le thème du voyage. (ats/nxp)