La colère sociale réunit un millier de personnes à Genève

Gilets jaunes en France; bonnets, foulards et écharpes rouges en Suisse. Les gens sont dans la rue et expriment leur colère en changeant simplement de couleur, en affichant clairement, de chaque côté de la frontière, les raisons du rassemblement. Elles puisent dans un fonds commun: le ras-le-bol général face aux inégalités sociales.

#Genève Environ un millier de personnes défilent dans le centre-ville pour dénoncer la hausse des primes maladie #manifestation pic.twitter.com/7AINGxWRcI — Tribune de Genève (@tdgch) 17 novembre 2018

À Genève comme dans six autres villes du pays (Lausanne, Neuchâtel, Berne, mais aussi Bellinzone), les manifestants ont répondu à l’appel du Collectif LCAPAM (Lutte contre l’augmentation des primes d’assurances maladie).

Propos rassembleur

Ils sont un bon millier sur la place de la Navigation, ce samedi à 14 h. En tête de cortège, une banderole qui fait la largeur de la rue des Pâquis. En lettres capitales: «Notre santé n’est pas une marchandise». Les orateurs sont là pour expliciter le propos rassembleur: «Il est temps de revendiquer un système de santé public et une assurance maladie sociale, en prenant en compte la capacité contributive de chacun. La santé est un droit, pas une machine à profits. Non à une médecine à deux vitesses. Exigeons une réforme de la LAMAL pour permettre une santé à tous. Soyons solidaires pour faire pression sur le Conseil fédéral.»

Les participants prennent la direction du pont du Mont-Blanc. Leur colère ne manque pas d’humour, de rimes et de mots percutants qui s’entendent loin à la ronde, malgré la bise qui glace les sangs. Nos dirigeants en prennent pour leur grade, élevé et fustigé, en le nommant par son nom. Citation chantée: «Alain Berset, si t’es un champion, arrête de nous prendre pour des cons.»

Adhésions spontanées

C’est dit et redit jusque sur la place Neuve. Le cortège s’étoffe, des adhésions spontanées à même le trottoir, suscitées par une voix féminine qui tient le micro avec beaucoup d’énergie. «Venez les jeunes, venez avec nous, c’est votre avenir que l’on défend aujourd’hui.» Ils ne sont pas majoritaires, il est vrai. Mais nombre d’entre eux se montrent concernés. Ils s’arrêtent et écoutent leurs aînés: «Puisque le Conseil fédéral se refuse à corriger un système qui ne répond plus à sa vocation de couverture égale pour tous des frais médicaux, puisque ce système est sous la coupe du lobby des caisses maladie, mobilisons-nous pour démontrer que la population en a assez de ce système de santé injuste qui pousse une partie toujours plus grande la population à renoncer aux soins dont elle aurait besoin.»

Flicage des assurés

Le message est entendu. Comme celui, martelé 100 fois, de voter NON le 25 novembre à la loi sur la surveillance des assurés (LPGA). Le mot d’ordre tient dans deux phrases qu’un manifestant répète à qui veut les entendre: «La majorité des chambres a voté une loi permettant un véritable flicage des assurés par les compagnies d’assurance, alors que ces dernières se montrent allergiques à toute tentative de contrôle sur leur propre activité.» Il ajoute, c’est la deuxième phrase du texte de l’appel du jour: «Cette disposition renforcerait encore la pression sur les assurés et permettrait aux caisses de se désengager toujours plus de leurs obligations.»

La colère protestataire ne fléchit pas durant les deux bonnes heures de manifestation, escortée par des forces de l’ordre qui n’ont pas eu à intervenir. Un dernier souhait populaire pour la route: «On veut une caisse publique et on l’aura!» (24 heures)