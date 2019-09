La fake news d'un Romand épinglée par France 2

La photo d'une antenne 5G installée au sommet d'un sapin dont les branches supérieures sont mortes a fait l'objet de la rubrique de fact-checking du journal de 20h de France 2, présentée par Anne-Sophie Lapix, mardi soir. Postée sur les réseaux sociaux il y a plusieurs mois, accompagnée d'un commentaire de l'auteur dénonçant les dangers de ces nouvelles antennes, cette image choc avait été partagée plus de 6000 fois. Des manifestants anti 5G l'avaient aussi brandie sur des pancartes à Berne.

«La 5G détruit les arbres. Une antenne 5G active a été posée sur le haut d'un sapin dans le Jura. Après quelques semaines, le résultat est catastrophique», écrivait l'auteur de l'image. Sauf que cette photo est le fruit d'un montage comme le démontrait le journaliste Clément Le Goff, dans sa séquence intitulée «Faux et usage de faux», quelles que soient les questions posées sur les hypothétiques nuisances de la 5G et leur réalité.

Mardi soir, le graphiste genevois à l'origine du photomontage et du post a connu son quart-d'heure de célébrité, prophétisé par Andy Warhol, sur les écrans de télévision. Contacté par la rédaction de France 2, le Genevois a reconnu la supercherie et assumé le montage. «J'ai fait une fake news pour relancer le débat. Ce n'était pas dans le but de nuire, mais pour attirer l'attention.» Il se revendique écologiste et ce post servait à faire le buzz. À Genève, il avait par le passé monté une exposition sur des détournements de l'écusson du Canton.