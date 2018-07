La grève à l'aéroport de Genève est suspendue

L'entreprise Skyguide a saisi la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) du canton de Genève pour trouver une issue au conflit qui l'oppose au syndicat des contrôleurs aériens Skycontrol. La grève, prévue dès le 23 juillet, est suspendue pendant la procédure de conciliation.

Une réunion entre Skyguide et le syndicat aura lieu mardi sous l'égide de la CRCT, a indiqué vendredi à Keystone-ATS Skycontrol, confirmant une information du Temps. Les parties ne pourront rien communiquer et devront renoncer à toute mesure de lutte pendant la procédure de conciliation.

Skycontrol refuse la nouvelle convention collective de travail (CCT) proposée par leur employeur et qui a été signée mardi par les trois autres syndicats de la branche. Le syndicat a deux revendications non négociables: 125 jours de repos annuels pour les contrôleurs aériens et une augmentation annuelle de salaire de 1,8% pendant trois ans, depuis 2017.

Skyguide n'entrant pas en matière, le syndicat des contrôleurs aériens de Genève et d'autres aérodromes suisses a déposé mardi un préavis de grève dès le 23 juillet. Si le mouvement a lieu, il touchera l'Aéroport de Genève et les aéroports régionaux de Sion (VS), Berne, Lugano (TI), Granges (SO) et Emmen (LU) en pleines vacances d'été. (ats/nxp)