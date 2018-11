La justice s’empare de l’affaire des frais des élus genevois

C’est à bord de sacs à dos, de valises à roulettes et de cabas à commissions que les pièces à conviction ont quitté la Vieille Ville et mis le cap sur le Ministère public. Le troisième pouvoir l’a confirmé mercredi: il s’empare du dossier des notes de frais du Conseil administratif, moins d’une semaine après la publication du rapport choc de la Cour des Comptes (lire encadré). Motif: un soupçon de gestion déloyale des intérêts publics.

Après une journée de perquisitions et de silence, le Conseil administratif est sorti de sa réserve en fin de journée. Par la voix de son porte-parole, il a promis une communication inédite à venir jeudi matin. Il s'agira de la publication intégrale des frais des membres présents ou passés de l'Exécutif municipal depuis dix ans, soit depuis 2007. Pierre Maudet, Patrice Mugny et Manuel Tornare seront donc également concernés. C'est une volte-face alors que le Conseil avait rejeté la recommandation de la Cour des comptes prônant une publication régulière de ses débours, une pratique qualifiée en conférence de presse, le 1er novembre, de «strip-tease intégral» par le maire Sami Kanaan.

Quittant l’immeuble voisin de l’Hôtel-de-Ville, au numéro 4, qui abrite les présidences de trois des cinq départements municipaux, on croise le premier procureur Yves Bertossa, flanqué d’acolytes chargés de sacs, s’en aller vers le parking Saint-Antoine. Il se refuse à tout commentaire. Au rez-de-chaussée, Rémy Pagani nous reçoit brièvement. «Il s’agissait d’une vérification par rapport à mon agenda et mes déplacements», informe l’édile d’Ensemble à gauche, qui part rejoindre ensuite la séance hebdomadaire du Conseil administratif. Aux étages supérieurs, les bureaux du magistrat démocrate-chrétien Guillaume Barazzone et de sa collègue écologiste Esther Alder ont aussi reçu de la visite.

Malaise dans la ville

Les fonctionnaires que l’on croise sont pour la plupart tendus, fugaces et peu loquaces. Dans l’immeuble d’en face, qui abrite les offices de Sandrine Salerno, on indique que le bureau de la grande argentière a été épargné par le troisième pouvoir mais que ses services financiers ont été appelés à fournir des pièces. Á Malagnou, fief des affaires culturelles et sportives, le Parquet a également perquisitionné le bureau du maire, Sami Kanaan. Selon nos sources, les agendas électroniques des élus ont notamment été requis. L’investigation porte sur plusieurs années.

«On a beau ne rien avoir à se reprocher, on se sent bizarre, commente une collaboratrice. C’est comme lorsqu’on roule à la bonne vitesse et qu’on croise la police: on ralentit tout de même!» Dans le même temps, la Ville bruisse de rumeurs sur des vérifications de débours qui seraient en train de révéler des surprises chez certains chefs de service.

Aucun prévenu

Vers 11 h 30, alors que les médias sont désormais présents en force on entraperçoit par l’embrasure d’une fenêtre des bureaux d’Esther Alder le procureur général. Olivier Jornot s’adressera brièvement aux journalistes quelques minutes plus tard: «Le Ministère public a pris connaissance du rapport de la Cour des comptes et a estimé qu’il y avait matière à procéder à des vérifications pour voir si des infractions pénales étaient potentiellement réalisées, par exemple sous l’angle de la gestion déloyale des intérêts publics.»

Les cinq magistrats ne sont pour l’heure abordés que comme des personnes appelées à donner des renseignements. «Personne ne revêt la qualité de prévenu», a indiqué le plus haut personnage du Pouvoir judiciaire.

Le Conseil municipal doit discuter le 13 novembre de l’affaire des notes de frais, un débat qui s’annonce chaud. Son Bureau, où tous les partis sont représentés, a écrit mardi à la Cour des comptes pour étendre son examen sur une période de dix ans.

«Les gens sont très fâchés»

«Ces perquisitions sont une suite normale et rassurante du rapport de la Cour des comptes, commente Maria Perez, émissaire d’Ensemble à Gauche au Bureau. Je suis catastrophée par le déni dont font preuve les conseillers administratifs: à les entendre, ils ont fait tout juste. Mais désormais, après avoir rechigné lors de l’audit, ils ne peuvent plus se cacher face à la justice. Le roi est nu. On saura si Guillaume Barazzone a utilisé sa carte de crédit de magistrat lors de son voyage ultraprivé à Abu Dhabi!»

Ce déplacement, datant de novembre 2017, mais révélé le mois dernier par le magistrat, a suscité l’ouverture d’une autre procédure au sein du Parquet, du chef d’acceptation d’un avantage. Cette enquête s’inscrit dans le sillage de celle que la justice a lancée sur le voyage du conseiller d’État Pierre Maudet pour la même destination en 2015.

«Je suis affligée par l’image que donnent nos institutions, commente la PLR Sophie Courvoisier. Mais si le procureur général estime qu’il y a matière à investiguer, je lui fais confiance et j’ai la certitude que nous aurons la transparence qui a été exigée. Les citoyens ont le droit de savoir ce qui est fait de leur argent.»

«Des quidams m’interpellent dans la rue quand ils me reconnaissent en tant que président du Conseil municipal et ils se disent très fâchés, comme le sont aussi l’ensemble des partis et les fonctionnaires, témoigne Éric Bertinat (UDC). J’espère que la démarche du procureur général rassurera la population. On attend aussi du Conseil d’État qu’il réagisse en tant qu’autorité de surveillance des communes!»

Transparence cantonale

Le gouvernement cantonal a justement évoqué l’affaire mercredi. Il a renoncé à ouvrir une procédure disciplinaire, en attendant que la justice tire l'affaire au clair. Une telle procédure administrative peut en effet être suspendue «jusqu’à droit connu», au sens de la législation genevoise. Celle-ci prévoit par ailleurs que le Conseil d’État peut infliger aux membres d’exécutifs communaux des sanctions, allant du blâme à la révocation.

Le Conseil d’État a par ailleurs promis la transparence totale au sujet de ses propres frais. Il compte publier prochainement «la liste exhaustive des frais de ses membres ainsi que de la chancelière d’État sur les deux dernières années (2017 et 2018), selon un schéma similaire à celui retenu par la Cour des comptes».

Collaboration: Sophie Roselli.