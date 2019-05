La ligne du Simplon reste privée de trains duplex

Les usagers de la ligne ferroviaire du Simplon devront encore faire preuve de patience avant de pouvoir monter à bord d'un train à deux étages durant la semaine. Les CFF ne pourront offrir cette possibilité que «progressivement dans les prochains mois», indique Frédéric Revaz, porte-parole de l'ex-régie fédérale.

Le gabarit de la ligne a pourtant été adapté à grands frais ces dernières années, notamment avec l'agrandissement de plusieurs tunnels entre Lausanne et le Haut-Valais. L'infrastructure est opérationnelle depuis le mois de décembre 2018. Le hic, c'est que le matériel roulant n'a pas suivi.

Grosses attentes

En cause: les retards de livraison des nouveaux trains duplex commandés au constructeur Bombardier. Sur les 62 rames comandées en 2010 pour 1,9 milliard de francs, douze seulement ont été mises en service. Elles ne roulent pour l'heure qu'en Suisse alémanique - et rencontrent de surcroît certains problèmes techniques. Leur mise en circulation sur l’axe Genève-Saint-Gall ne se fera pas avant l’année prochaine, ont annoncé cette semaine les CFF. Or c'est la mise en service de ces nouveaux trains qui doivent permettre de «libérer» les compositions IC2000 destinées à la ligne du Simplon, explique Frédéric Revaz.

Les attentes des pendulaires valaisans et vaudois n'ont fait que croître ces dernières années, les trains étant souvent bondés entre le Chablais et Lausanne. «Nous avions prévu de mettre en service des trains IC2000 aux heures de pointe, la semaine, dès le printemps 2019», confirme le porte-parole. Les retards de Bombardier ont eu raison de ce calendrier. Des trains à deux étages de type Regio desservent la ligne du Simplon depuis le mois de décembre - mais uniquement le week-end. (24 heures)