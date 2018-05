La patinoire d’Ajoie provoque une guerre des clans

En Ajoie, terre historique de hockey sur glace, c’est le dossier explosif du moment. La rénovation de la croulante patinoire de Porrentruy, surnommée «la Grange», vit une véritable guerre de clans et de chiffres. Le district est écartelé alors que le 1er juillet, lors d’une votation historique, tous les Ajoulots se prononceront en même temps sur l’avenir de la maison du HC Ajoie (HCA), champion 2016 de Swiss League. Sur les réseaux sociaux, le débat s’enflamme tous les jours. «28 millions, c’est honteux, il faut dire stop», s’énerve une Ajoulote. «Vous voulez un joujou hors de prix alors que nous n’avons pas cet argent?» critique cette habitante de Porrentruy.

«Ils font croire aux habitants que le projet va sauver la région, mais c’est du populisme»

Le vote porte sur deux variantes de rénovation. La plus onéreuse, d’un coût total de près de 28 millions de francs, entend placer Porrentruy sur la carte helvétique. En première suisse, la «super-patinoire» promet une seconde surface de glace homologuée aux dimensions nord-américaines (NHL). Avantage selon les partisans? Accueillir des équipes nationales d’élite pour des camps d’entraînement. À ce second champ de glace est suspendue une subvention de la Confédération de 1 million de francs. «On nous vend du rêve, s’égosille Benoît Bleyaert, fondateur, avec d’autres maires, du Mouvement de communes et citoyens responsables (MCCR). Les porteurs du dossier se gargarisent avec leurs arguments. Ils font croire aux habitants que le projet va sauver la région, mais c’est du populisme.»

Pour appuyer sa farouche opposition à un projet «pharaonique et mégalomane», le MCCR a mandaté un expert reconnu: Bernard Dafflon, spécialiste fribourgeois des finances publiques. Dans son rapport, rendu ces jours, le professeur pointe surtout du doigt la fragilité économique des communes qui se retrouveraient, si le projet passe la rampe, avec une dette résiduelle de 13 millions de francs à éponger sur trente ans.

Pour Gabriel Voirol, maire de Porrentruy, la patinoire n’est pas la cause de tous les maux des collectivités. «Ce n’est pas ce projet qui va obliger une Commune à augmenter ses impôts. Par année, la hausse se situera entre 10 et 17 francs par habitant. C’est supportable.» Et que pense le politicien des chiffres imprécis relevés par le rapport Dafflon? «Notre intégrité n’est pas remise en cause. Nos chiffres sont transparents et fiables. Quant à nos estimations sur les taux d’intérêt, qui peut prédire à quelle hauteur ils se situeront dans 20 ans? Et qui peut dire si le HC Ajoie sera toujours dans l’élite? Notre expérience avec le club phare de la région est grande. Question de confiance, rien ne devrait changer.»

«C’est une chance extraordinaire pour le district et pour le Jura»

Le Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP), à l’instar de son président Stéphane Babey, voit même beaucoup plus loin et s’enthousiasme des opportunités offertes par la future «Raiffeisen Arena»: «C’est une chance extraordinaire pour le district et pour le Jura. Une émulation se créera et cela deviendra un lieu d’échange pour tout le canton. Actuellement, nous manquons de glace. Dans la région, toutes les surfaces sont occupées à 150%. Si une famille veut aller patiner, elle doit y aller tard le soir ou avant 10 h le dimanche.»

Ce point de vue optimiste n’est pas du goût de Romain Schaer. Le maire de La Baroche estime à 10% les habitants d’Ajoie (Ndlr: sur 24 000) intéressés par le patin à glace. «Ce projet est un suicide collectif. Notre but n’est pas de descendre le projet, mais de regarder les choses froidement. La région, respectivement le HCA, ne va pas mourir s’il n’y a qu’un champ de glace.» (24 heures)