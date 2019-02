La police met fin à un important trafic de stupéfiants

Ils sont trois, âgés de 26 à 32 ans. Deux Suisses et un Érythréen qui ont été appréhendés pour infraction à la loi sur les stupéfiants.

Ces derniers temps, les hommes de la Brigade voie publique et stupéfiants (BVPS) avaient observé un trafic de drogue au Grand-Lancy. Le 5 février, ils interpellent deux des prévenus à bord d’un véhicule. Bingo! Dans le coffre de la voiture, ils découvrent plus de 20 kilos de haschisch.

Des armes dans un appartement

Puis, dans l’appartement du premier, diverses drogues (haschisch, marijuana, cocaïne), une somme rondelette (13 261,95 francs et 116.89 euros) ainsi que des armes (appareil à décharges électriques, pistolets à billes, spray au gaz) et 50 cartouches de calibre 6.35.

Rien dans l’appartement du deuxième prévenu mais chez un voisin, qui a lui aussi été arrêté, les enquêteurs ont retrouvé, entre autres, plus de 1 kilo de haschisch et du matériel de conditionnement. Enfin, un quatrième appartement a été perquisitionné, où de la drogue (haschisch, cocaïne), de l’argent et des téléphones ont été saisis.

Trois hommes, trois versions

Le premier prévenu reconnaît s’adonner au trafic de marijuana et de haschisch. Quant à la cocaïne, elle était destinée à sa consommation personnelle, affirme-t-il.

Le deuxième larron, lui, refuse de s’exprimer avant d’avoir pu s’entretenir avec son avocat.

De son côté, le dernier comparse conteste tout trafic de stupéfiants mais avoue être consommateur de haschisch. (24 heures)