La route entre Villiers et Le Pâquier rouvre samedi

Après quatre mois de travaux, la route entre Villiers et Le Pâquier (NE) rouvre samedi après-midi. Le tronçon avait été fortement endommagé lors des intempéries du 21 juin. Un torrent avait emporté des véhicules. Une personne était décédée.

La commune de Val-de-Ruz a expliqué qu'elle a profité de la fermeture de la route pour effectuer une coupe de bois de grande envergure pour éviter une nouvelle perturbation sur ce tronçon reliant Le Pâquier (NE) à St-Imier (BE) l'an prochain. Environ 1400 arbres ont été abattus.

Manifestation

Cette réouverture de la route est l'occasion d'une manifestation ouverte à la population organisée par l'Etat de Neuchâtel, la commune de Val-de-Ruz et le consortium d'entreprises qui a réalisé les travaux. Elle se tiendra samedi dès 11 heures.

Le Grand Conseil neuchâtelois avait validé début septembre un crédit urgent de cinq millions de francs, visant à sécuriser et à remettre en état la route et le lit du Ruz Chasseran. Le coût des travaux a été estimé de façon approximative entre quatre et sept millions «pour aller de l'avant», avait alors expliqué le conseiller d'Etat Laurent Favre.

Chaîne du Bonheur

Comme de nouveaux éléments sont apparus - il faut par exemple évacuer 2000 m3 de matériaux pollués - la facture finale devrait plutôt s'élever à 6-7 millions, avait ajouté Laurent Favre. Le canton pourrait toucher jusqu'à un million de la Confédération.

En sus de la route et du cours d'eau, les intempéries ont également provoqué d'importants dégâts dans de nombreux chemins, routes et terrains agricoles sur le territoire de Val-de-Ruz, propriétés de privés et de la commune. Les députés avaient approuvé un crédit d'engagement de 1,12 million de francs pour remettre en état les terrains et les ouvrages de génie rural, dont 30% seront payés par la Confédération. (ats/nxp)