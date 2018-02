«La société doit débattre de la santé personnalisée»

La médecine prédictive doit-elle nous faire rêver ou nous effrayer? Les promesses de diagnostics toujours plus précis, selon nos profils génétiques et biologiques, soulèvent en tout cas moult questions. Afin d’encourager l’information et le débat public, la Fondation Leenards lance une plate-forme (www.santeperso.ch) qui réunit des spécialistes de la question, des associations, des institutions et des médias de Suisse romande. Elle a aussi lancé un appel à projets et désigné neuf lauréats qui devront développer des échanges au sein de la société. Jeudi soir, un débat public était organisé à Lausanne sur ce thème. Médecin et directeur du laboratoire de virologie et génétique de l’EPFL, le professeur Didier Trono plante le décor.

Quelles questions principales les nouvelles technologies soulèvent-elles? Ce sont des questions d’intérêt général. Il faut que la société s’en empare et vote des lois, au lieu d’en subir les conséquences. Je cite deux exemples. Prenez la question de l’exploitation de l’information digitale. Nos téléphones portables livrent des renseignements pertinents sur notre santé. Ils peuvent aussi nous restituer quantité d’informations sur la pollution, le climat et nous conseiller sur notre santé. Comment réguler ces informations? Deuxième exemple: le séquençage de l’ADN coûte aujourd’hui 1000 francs. Si on le corrèle au phénotype (état de santé, réponse aux traitements) on peut nous faire des recommandations ciblées selon tel ou tel facteur de risque. On peut par exemple traiter le cancer de manière beaucoup plus personnalisée. Ces technologies posent des questions sociétales. Qui va payer? Il est possible de faire beaucoup de prévention, mais les assurances ne la remboursent pas. Et puis il y a des risques de discrimination: nous devrons voter des lois pour nous en prémunir. Le ferons-nous? Aujourd’hui, 50% de la population – les femmes – paie son assurance maladie plus cher, alors qu’au nom du principe de mutualisation, cela ne devrait pas être le cas. Mais personne ne s’en émeut. Inversement, les fumeurs ne sont pas «punis», nous ne les discriminons pas. Allons-nous résister longtemps?

Ce débat public que vous appelez peine-t-il à démarrer? Il commence. Il y a dix ans, séquencer le génome coûtait 10 millions de dollars. Aujourd’hui, on peut le faire pour un montant dix mille fois inférieur et on serait coupable de s’en priver dans le cadre d’un cancer. Néanmoins, le séquençage du génome et l’emploi d’autres technologies dans le domaine de la santé posent des questions importantes au débat desquelles chacun peut contribuer.

D’autres questions soulèvent de vrais casse-tête éthiques. Oui: si je découvre que j’ai une mutation du gène BRCA qui prédispose la femme à développer un cancer du sein et des ovaires, dois-je prévenir ma sœur? Pire: si j’ai 15 ans et que l’on découvre que je risque de développer la maladie de Huntington – qui entraîne une démence et dont on meurt jeune – doit-on me le dire, alors qu’il n’existe pas de traitement? Il n’y a pas de bonne réponse. Ce débat remet au premier plan le rôle des soignants, les personnes qui connaissent notre psychologie et notre sensibilité. C’est un appel à ne pas dépersonnaliser la relation médecin-patient. (24 heures)