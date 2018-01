La tempête prive 1200 foyers d'électricité

L'incident a duré un peu plus de quatre heures pour la plupart des 1200 foyers touchés. Une soixantaine d'autres ménages, à Haute-Sorne et Petit-Val, ont dû patienter trois heures et demie de plus, a indiqué mardi une porte-parole du fournisseur d'électricité BKW. La panne, dont elle a confirmé la cause, est survenue vers 15h45. A 23h30, tout était rentré dans l'ordre. (ats/nxp)