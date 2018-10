La tension grimpe entre vélos traditionnels et électriques

David se souviendra longtemps de ce dernier vendredi du mois d’août. Alors que ce quadragénaire pédale sur la piste cyclable du quai Gustave-Ador à Genève, il est dépassé et frôlé par une cycliste électrique qui le fait chuter. La trentenaire s’arrête, laisse un numéro de téléphone, qui se révélera faux, puis s’en va. C’est son épouse qui vient récupérer David en voiture.

«Il s’est brisé l’os du coude en plusieurs morceaux, raconte cette dernière. C’était affreusement douloureux. Il a dû subir une opération compliquée, quatre semaines d’attelle et des exercices de rééducation. Il s’est repassé le film de l’accident pendant des jours. Il y a un vrai problème avec les vélos électriques qui vont beaucoup plus vite que les autres et dont les usagers se montrent agressifs.»

Reprendre le vélo? Pas question pour l’heure. Et ce témoignage n’est pas isolé. Le cycliste traditionnel ne semble guère rassuré quand il doit partager un espace restreint avec des congénères deux fois plus rapides.

Un débat émergent

Fait isolé? Ou y a-t-il un problème général avec ces vélos à assistance électrique (VAE), selon l’expression consacrée? Au sein de l’association Pro Vélo, la cohabitation entre cyclistes motorisés ou non commence à être un sujet de débat. Mais avec des distinctions. «Les vélos électriques à faible motorisation, atteignant 25 km/h, ne posent pas de problème du moment que la piste a une largeur de 1,80 mètre, comme on le préconise, estime Alfonso Gomez, président de la section genevoise. Mais au-delà, on parle de véritables petits Solex pour lesquels toutes les pistes cyclables ne sont pas adéquates.»

Selon l’association, la solution pourrait passer par une catégorisation des itinéraires cyclables: il y aurait d’un côté des voies express, suffisamment larges pour faire cohabiter des bicyclettes sans moteur et des vélos à forte assistance électrique, et, de l’autre, des pistes normales, qui seraient réservées aux engins plus lents, les bolides étant dès lors priés d’emprunter la chaussée normale.

«Le leitmotiv, c’est qu’on doit toujours veiller aux usagers les plus vulnérables, ceux qui sont le moins rapides, poursuit Alfonso Gomez. Relativement nouvelle du fait du récent succès des VAE, la problématique relève du droit fédéral, qui est en retard sur l’évolution de la situation.»

En effet, la circulation routière est régulée à l’échelle du pays. Considérés comme des cyclomoteurs, les vélos électriques sont non seulement admis sur les pistes et bandes cyclables, ils sont même tenus de les utiliser quand elles sont disponibles. Il y a toutefois des nuances. Par exemple, les vélos électriques les plus puissants sont censés avoir le moteur éteint pour accéder aux cheminements piétonniers ouverts également aux bicyclettes.

Pro Vélo est-il seul à s’inquiéter? Le TCS, lui, adopte une posture de veille. «Le nombre d’accidents impliquant des vélos électriques reste relativement faible, mais nous sommes très attentifs face à ce phénomène qui est en plein essor, indique Yves Gerber, porte-parole. Il s’est vendu 70 000 VAE l’an dernier en Suisse, pays qui en comptera bientôt un demi-million.»

813 blessés en un an

On a peu de recul. Des statistiques spécifiques sur l’accidentologie du VAE n’existent que depuis 2013. Mais on sait, grâce aux registres du Bureau de prévention des accidents, que les blessés liés à ce mode de transport ont plus que doublé en quatre ans, pour atteindre le total de 813 l’an dernier à l’échelle nationale. Et cela alors que le nombre global de blessés de la route tend à régresser. Il y a aussi eu sept morts.

Quid des heurts avec d’autres usagers? Dans une récente enquête représentative, le TCS a cherché à savoir quels types de situations critiques les sondés avaient pu vivre récemment en tant que piétons ou cyclistes. De tels événements sont relatés par 39% des personnes interrogées. Pour celles qui les ont vécues à vélo, la menace provenait surtout du trafic motorisé (69%), mais aussi des piétons ou des joggers (25%) ou d’autres cyclistes, électrisés ou non (17%). À noter que cette troisième source de menace devient la seconde quand on questionne les piétons (ils sont 39% à la pointer).

L’attitude et l’outil

«Il n’y a toutefois pas de sens à pointer un mode de transport alors que ce sont les comportements qui sont en cause, tempère Yves Gerber. Les gens ne sont pas encore habitués à la nouveauté que constituent les vélos électriques dont la vitesse est souvent sous-estimée et qui, de loin, sont difficiles à distinguer d’une bicyclette normale.» «On ne peut qu’appeler tous les usagers à se respecter mutuellement et à suivre la législation, notamment en cela qu’elle commande d’ajuster sa conduite aux circonstances», réagit Jean-Philippe Brandt, au nom de la police cantonale.

Comme ne le dit pas le dicton, qu’importe le guidon, tant qu’on adapte sa vitesse… (24 heures)