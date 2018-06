La venue d’un imam saoudien vire à la diatribe politique

La mosquée du Petit-Saconnex tente de repartir sur de nouvelles bases après diverses polémiques au sujet de sa gestion et du risque de radicalisation. Et voilà qu’à peine en place, sa nouvelle direction accueille un illustre religieux saoudien proche du gouvernement, controversé au sein des communautés musulmanes pour ses prises de position politiques.

Le responsable de deux lieux saints pour l’islam, à Médine et à la Mecque, l’imam Abderrahman Al Soudais, est arrivé mercredi à la Fondation culturelle islamique de Genève (FCIG). Le soir, il y a donné une conférence sur l’importance de la sécurité. Et il a dirigé ce vendredi la prière sur le thème de «la mission du musulman en Occident». Une visite exceptionnelle pour un personnage de ce rang, invité par l’Organisation européenne des centres islamiques.

Inadmissible, réagit Ridha Ajmi. Cet ancien avocat de la FCIG a jeté son courroux sur le site Internet de l’association des musulmans de Fribourg qu’il préside. «Cet imam a un point de vue politique. Il a déclaré croire que son Roi Selman et le président américain Trump sont les élus de Dieu sur terre, dénonce-t-il. Qu’il représente l’État saoudien au niveau religieux, c’est sa mission et son droit. Mais, je ne veux pas qu’il s’immisce dans les affaires religieuses de la communauté musulmane suisse.»

«Votre État sème la terreur»

La fin de la conférence de l’imam, encadré par des agents de sécurité, a été perturbée. Un fidèle algérien l’a interpellé en arabe avec virulence, comme en témoigne une vidéo déjà reprise sur la chaîne qatarie Al-Jazeera. «Comment osez-vous parler de sécurité alors que votre État sème la terreur au Yémen et étrangle son voisin le Qatar et la Turquie?» a-t-il lancé au moment où le cheikh quittait les lieux. Un appel, anonyme, au boycott de la prière de ce vendredi a circulé sur WhatsApp. Et juste après le prêche, un fidèle a encore haussé le ton. La colère se fait sentir surtout dans les rangs des proches du mouvement islamique conservateur Ennahdha, lié aux Frères musulmans. Cette protestation est symptomatique du climat géopolitique tendu dans les pays du golfe et au-delà.

Dépôt de plainte

Le directeur de la communication de la fondation, Mohamed Levrak, justifie: «C’est l’imam de deux lieux saints, c’est donc l’imam de tous les musulmans. Toute mosquée à travers le monde souhaite le recevoir. Nous avons décidé de faire profiter les musulmans de Genève et de la France voisine de la présence de son éminence. Cette visite coïncide également avec les quarante ans de la fondation.»

La conférence et le prêche ont été enregistrés. Mohamed Levrak invite donc toute personne à les écouter: «Les thèmes abordés ont été choisis par le cheikh pour répondre aux problématiques des musulmans en Occident. Il n’y a pas de message politique», précise-t-il. Vu la contestation, la fondation estime-t-elle avoir commis une erreur? «Nous allons réitérer ce genre d’événement si l’occasion se présente», répond-il. Le boycott n’a pas eu l’effet escompté remarque-t-il: «Nous avons rarement vu 3000 personnes venir à la prière!» S’agissant des incidents survenus dans la mosquée, il prévient: «La FCIG est suisse, de droit privé, et elle va déposer une plainte contre les perturbateurs.»

La mosquée du Petit-Saconnex est placée depuis des lustres sous la tutelle de la Ligue islamique mondiale (LIM), mandatée par l’Arabie saoudite. Une ligue devenue depuis peu l’outil du prince héritier, lequel s’attèle à changer l’image du pays et à prôner un islam modéré. D’où la reprise en mains de la FCIG en novembre, par un geste ferme: le licenciement de quatre employés fichés S pour radicalisation en France.

Une maladresse

Longtemps critique envers les gestionnaires de la mosquée du Petit-Saconnex, Hafid Ouardiri, directeur de la Fondation pour l’entre-connaissance, se montre aujourd’hui plutôt conciliant. «Le message que j’ai entendu de la part de cet imam mercredi invite à mieux vivre notre islam dans le respect des lois du pays où l’on vit. Il a eu un discours sur la sécurité très philosophique et spirituel, qui n’avait rien à voir avec la politique. C’est dommage que l’on ne retienne pas ce message-là.» Il comprend les craintes, mais regrette les attaques. «Je connais ceux qui lancent ces critiques. C’est le comble! Ils ont cherché à imposer leur diktat politique à une certaine époque. Ils font aujourd’hui un faux procès à la FCIG qui met tout en œuvre pour s’ouvrir à la société dans la transparence. Il faut l’aider à se réapproprier son identité genevoise et suisse loin de toute tutelle.»

Pour l’observateur Hasni Abidi, directeur du Centre d’études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, cet événement déstabilise la nouvelle direction. «La mosquée doit-elle être une antenne diplomatique ou un lieu de prière apolitique? Son rôle n’est-il pas d’apaiser les relations au sein des communautés musulmanes et avec les Genevois? À l’heure où elle prend un nouveau départ, il est peut-être maladroit de faire venir un imam aussi clivant.»

Le gouvernement genevois a quant à lui «reçu une demande de rencontre» avec l’imam saoudien et a «satisfait à cette demande, en déléguant l’un de ses membres». À savoir le conseiller d’État Mauro Poggia, selon nos informations. (24 heures)