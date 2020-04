Lancement d'un centre de télémédecine à Fribourg

L'Hôpital fribourgeois (HFR) lance un projet pilote de télémédecine avec le soutien du canton de Fribourg, dans le contexte de la crise du Covid-19. Des valises équipées d'appareils médicaux connectés doivent permettre de traiter des patients à distance.

Un patient peut désormais bénéficier d'une prise en charge médicale sans quitter son domicile, a indiqué mercredi devant la presse l'HFR sur son site principal de Fribourg, notamment par la voix de son directeur médical Ronald Vonlanthen. Le nouveau centre permettra de répondre à près de 200 demandes de téléconsultations quotidiennement.

«La pandémie de Covid-19 a bouleversé notre quotidien», ont relevé les intervenants, dont Carl-Alex Ridoré, préfet de la Sarine et président du Groupe institutions à risques(GIR). C'est d'autant plus vrai pour les personnes fragiles et à risque, mais aussi pour celles à mobilité réduite.

Les personnes concernées ont souvent besoin de consultations ambulatoires ponctuelles et ne peuvent ou ne doivent pas se déplacer actuellement en raison des risques liés à la crise sanitaire. L'offre s'adresse aux homes, aux centres spécialisés et aux soins à domicile, afin de consulter sans s'exposer.

Rapide mobilisation

Mis en place en moins de trois semaines, le nouveau centre de télémédecine occupe pour l'heure seize professionnels de la santé, a fait savoir l'HFR. Il y a évidemment en tout temps un médecin pour assurer les consultations. Des renforts humains, une vingtaine de personnes, sont attendus ces prochaines semaines.

Les consultations sont prises en charge par la LaMal pendant la durée de la pandémie. Le service a démarré le 7 avril. Son coût sera calculé une fois la crise sanitaire du Covid-19 passée, démontrant au passage le caractère urgent de la prestation. L'offre comporte 20 valises connectées.

Ces dernières contiennent entre autres un tensiomètre, un thermomètre, un oxymètre, une caméra pour ausculter le fond de la gorge et les oreilles et un stéthoscope électronique. Elles proposent aussi le matériel servant à effectuer des prélèvements sanguins et des frottis Covid. (ats/nxp)