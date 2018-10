Lancement de projet d'un parc naturel régional

La vallée du Trient (VS) pourrait devenir d'ici quelques années un parc naturel régional. Les sept communes de la vallée travaillent activement sur le projet pour le présenter en votation populaire d'ici quatre ans.

Le projet n'en est actuellement qu'au stade de l'ébauche, communique lundi le groupe de travail chargé du dossier. Mais un dépliant tout-ménage a déjà été distribué à la population. Les initiateurs misent sur la transparence et la participation populaire pour mener le projet à bien.

Les communes concernées estiment que la région de la vallée du Trient remplit les critères nécessaires pour obtenir le label «parc naturel régional» de la Confédération. Les initiateurs énumèrent: la valeur paysagère et naturelle, le patrimoine bâti caractéristique, des monuments historiques, des activités en lien avec les ressources locales, des services axés sur le tourisme doux.

La région s'efforce depuis longtemps de développer un tourisme durable, une mobilité douce et une valorisation du patrimoine naturel et culturel. L'obtention du label «parc naturel régional» serait un atout indéniable, précise le communiqué. Et les initiateurs de citer les deux autres parcs labellisés valaisans de la vallée de Binn et de la forêt de Finges qui bénéficient de retombées positives.

(ats/nxp)