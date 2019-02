Le Conseil d’État genevois dévoile ses élus les plus dépensiers

Les sept membres du gouvernement cantonal et leur chancelière ont dépensé un montant variant entre 81'101 et 107'430 francs par an entre 2014 et la fin de 2017 sans compter les courses avec chauffeur privé et, dans le cas de Pierre Maudet, certains voyages officiels liés à la promotion économique.

Additionnés, ces montants augmenteraient encore significativement les totaux affichés. Point positif, depuis le début de la nouvelle législature en juin 2018, les montants ont toutefois sévèrement diminué. Difficile à dire s’il s’agit d’un effet lié au changement de certains magistrats ou d’une réaction à l’explosion du scandale des notes de frais en Ville de Genève à l’automne (lire encadré).

Pour Anne Emery-Torracinta, vice-présidente du Conseil d’État, en tout cas, la promesse est tenue: «Nous nous étions engagés à rendre publiques nos notes de frais pour la législature. Maintenant c’est fait», dit-elle. La volonté de transparence gouvernementale est sans doute aidée aussi par celle du parlement, qui a demandé que tout soit transmis pour examen à deux de ses commissions. On devrait donc voir jaillir des questions de parlementaires ces prochaines semaines.

Maudet, Barthassat, Wyden

Quels ont été les magistrats les plus dépensiers? Excepté 2014, où le Vert Antonio Hodgers joue au trouble-fête en prenant la troisième place avec 11'831 francs de dépenses, le même trio se succède dans un ordre variable selon les années. Il est composé de Pierre Maudet, Luc Barthassat et de la chancelière d’alors, Anja Wyden Guelpa. Les postes de dépense de chacun varient. Le Conseil d’État a réparti les frais selon dix positions: abonnements et communication, représentation, hôtel, transports, voyage des maires, taxis, repas, parking etc. Pierre Maudet, alors responsable de la sécurité et de l’économie, s’est montré en général dépensier en matière de communication. Luc Barthassat, ex-patron des transports, était champion des montants «de représentation avec des tiers externes». Anja Wyden Guelpa enfin présentait des notes de transport (train, avion) remarquables avec plus de 36 000 francs dépensés sur la période.

«Certaines dépenses s’expliquent par la différence des départements, les attributions et donc les dépenses ne sont pas les mêmes.» Oui, mais les dépenses de représentation ou de transports? Anne Emery-Torracinta botte en touche: «Si des questions concernent des personnes n’étant plus en place, elles doivent leur être adressées directement.» On apprend toutefois que les voyages de la chancelière sont validés, soit directement par le président du Conseil d’État, soit par le protocole.

Selon l’élue, les données ne dévoilent aucun scandale particulier. Sans doute, mais des questions se posent. Par exemple, considérant qu’ils brouillaient les comparaisons entre élus, le gouvernement a choisi à juste titre probablement d’exclure les montants considérables dépensés par Pierre Maudet à l’occasion de Missions économiques, il a inclu les participations de certains magistrats au voyage annuel des maires. Le Conseil d’État a également choisi de sortir des frais totaux, tout en les chiffrant néanmoins, le montant des nombreux voyages en taxi ou en voiture de fonction des magistrats. Pourquoi? À noter qu’en la matière, Pierre Maudet et Luc Barthassat ont été de grands consommateurs.

Quels avantages?

La question des notes de frais ne peut pas être séparée de la rémunération des élus. Le traitement brut des magistrats est de 20'405 francs mensuels. Pour sa tâche spécifique, le président reçoit une indemnité annuelle de fonction de 15'916 francs. Ils touchent en outre des indemnités forfaitaires annuelles de représentation atteignant 34'500 francs pour les conseillers d’État et 28'000 pour la chancelière. À ceci s’ajoutent un abonnement CFF demi-tarif en 1re classe, un abonnement TPG «ainsi que possiblement une place de parking», note une circulaire d’information transmise à la presse. Ils reçoivent aussi un portable, une tablette numérique, un ordinateur portable et peuvent disposer d’une carte de crédit.

La Ville de Genève, point de départ de l’affaire

L’affaire des notes de frais trouve son origine en Ville de Genève. Le 1er novembre 2018, la Cour des comptes rend public un audit accablant sur la légalité et la gestion des frais professionnels du Conseil administratif et de la direction sur l’année 2017. Les dépenses téléphoniques de Guillaume Barazzone et les courses de taxi d’Esther Alder y sont notamment épinglées.

L’affaire semble suffisamment sérieuse pour que, quelques jours plus tard, le Ministère public mène des perquisitions dans les bureaux de plusieurs conseillers administratifs. Une procédure pénale pour gestion déloyale des intérêts publics est ouverte. Réticent dans un premier temps, le Conseil administratif finit par adopter l’ensemble des recommandations émises par la Cour des comptes, en matière de transparence notamment.

Le Conseil municipal, quant à lui, sabre dans les dépenses des magistrats, en supprimant l’allocation forfaitaire et celle pour vie chère. Actuellement, une quinzaine de textes sont étudiés en Commission des finances afin de mettre à jour la réglementation.

Enfin, le personnel n’est pas épargné puisqu’un audit du Contrôle financier a montré que la moitié des dépenses analysées étaient «non conformes».

T.A. (24 heures)