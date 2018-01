«Le Courrier» fête 150 ans d’information à contre-courant

Le Courrier a 150 ans. Et l’équipe qui le bichonne au quotidien célèbre cet anniversaire avec une certaine euphorie. Légitime alors que les médias traversent tant de turbulences… Le plus vieux journal genevois profite, lui, de l’événement pour revenir sur son histoire mouvementée dans une exposition itinérante et originale à travers la Suisse romande. Première étape actuellement à l’espace Quartier Libre SIG, au pont de la Machine, rappelle Laura Drompt, corédactrice en chef du Courrier, qui défend les valeurs humanistes de ce titre. Interview.

En ces temps tourmentés pour les médias, vous fêtez vos 150 ans. Quelle est la recette d’une telle longévité?

Là on est dans l’euphorie, mais Le Courrier a connu des périodes extrêmement difficiles. Parfois il s’est réduit à un simple encart dans La Liberté, partenaire fribourgeois de très longue date. Notre journal a même failli disparaître, après avoir chuté de 8000 à 2800 abonnés entre 1971 et 1979. Pierre Dufresne a alors été engagé pour redresser la barre. Et le miracle s’est produit. On ne peut ainsi qu’être fier du parcours effectué. On compte aujourd’hui 8300 lecteurs et on ambitionne de franchir le cap des 10 000! Et tout ça avec nos vieilles bécanes et des moyens obsolètes. Mais c’est peut-être ce côté artisanal qui stimule notre envie et notre énergie au sein de la rédaction.

Derrière votre slogan «L’essentiel autrement», vous prônez un journalisme engagé. N’est-ce pas antinomique face à «l’objectivité» requise par la profession?

L’objectivité journalistique est un thème récurrent. Personne ne l’est vraiment dans ce monde. On a toujours une façon particulière d’aborder un sujet. La couverture du Forum de Davos sera, par exemple, bien différente si on interviewe ses organisateurs ou ses contestataires. Au Courrier, on a l’honnêteté de dire à nos lecteurs qu’on défend un point de vue humaniste. Une approche sur laquelle nous sommes d’ailleurs attendus par notre public; il ne comprendrait pas si nous trahissions ce principe de placer l’humain au cœur des débats. Un journal engagé entraîne des citoyens engagés.

Comment voyez-vous l’avenir du journalisme et plus particulièrement son mode de financement?

Une grande partie de notre lectorat a 50 ans et plus. Ce sont ces personnes qui assurent l’essentiel de notre financement, garanti à 80% par nos abonnements, mais aussi par des dons. Ces derniers permettent de conserver un prix de journal raisonnable, accessible à nos lecteurs. J’ai le sentiment que les gens commencent à prendre conscience du prix à payer et qu’on sort de l’aspiration au tout gratuit qui dégrade tant le métier. Notre association des lectrices et des lecteurs trouve cependant des solutions pour nos lecteurs qui éprouvent des difficultés financières. Relevons encore que notre opération de transmission nous permet de séduire des jeunes. On encourage plus concrètement des seniors à leur offrir le journal. Ces liens intergénérationnels fonctionnent et, contrairement aux idées reçues, les jeunes ne réclament pas toujours un abonnement Web. Ils apprécient encore le papier! (24 heures)