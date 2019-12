Le Grand Conseil face à un débat houleux

Le débat devant le Grand Conseil fribourgeois traitant de l'octroi de 10 millions de francs en faveur du Centre de compétence en santé humaine (SICHH) s'est arrêté dans la confusion. Houleux, il a été suspendu après le vote d'un amendement remettant en cause le texte.

Le décret du Conseil d'Etat présenté mercredi devant le législatif cantonal demande d'allouer le montant en jeu, à fonds perdu, au SICHH (pour Swiss Integrative Center for Human Health). Il s'agit pour lui de devenir le 6e centre de compétences technologiques subventionné par la Confédération, via une division industrielle dédiée au diagnostic (Swiss Smart Diagnostics).

Le domaine est jugé prometteur et stratégique par le gouvernement, dans le contexte de l'essor de la médecine personnalisée et de l'impact du diagnostic dans le développement de nouvelles thérapies. Après un débat d'entrée en matière pour le moins disputé, avec 15 interventions, l'objet a passé la rampe, malgré la demande de renvoi formulée par l'UDC.

Amendement problématique

Dans l'examen de détail, dès l'article 1, un amendement du PS voulant limiter, dans un premier temps à 2,5 millions de francs, l'engagement de l'Etat de Fribourg a été accepté par 41 voix contre 37 et 14 abstentions. Combattu par le conseiller d'Etat Jean-Pierre Siggen, qui défend le dossier, son aval a semé le doute quant à la suite à donner au décret.

Les 10 millions de francs étant nécessaires pour décrocher un soutien d'ici à fin 2020 de la part de la Confédération, le canton de Fribourg ne remplit dès lors plus les conditions pour aller de l'avant, a dit en substance le député PDC Laurent Dietrich. L'amendement amène en l'état une incohérence avec le reste du contenu du décret, selon lui.

Suspension votée

Devant l'imbroglio, et l'heure avancée (midi), signifiant la fin de la séance pour les élus, une proposition de suspension immédiate des débats de la députée PDC Susanne Aebischer a été acceptée par 56 voix contre 30 et 9 abstentions. Les discussions sur l'octroi ou non des 10 millions de francs reprendront vendredi matin.

Dans le débat d'entrée en matière, beaucoup de doutes ont été émis sur un nouvel engagement de l'Etat de Fribourg en faveur du SICHH, sachant que 12 millions ont déjà été injectés et que la société se trouve dans les chiffres rouge foncé. Des soutiens du bout des lèvres sont certes apparus, mais certains députés ont dit vouloir tirer la prise. (ats/nxp)