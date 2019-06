Le Léman Express dévoile ses tarifs

C’est le sujet qui taraude les méninges des pendulaires transfrontaliers depuis des mois, à en croire les responsables de la mobilité en France voisine, assaillis de question. Le voile a été levé mercredi. Les tarifs du Léman Pass, titre de transport qui donnera accès au réseau transfrontalier Léman Express, sont désormais publics.

Ils ressemblent un peu à une usine à gaz. Pour s’assurer que les choses restent simples pour l’usager et que celui-ci n’ait besoin que d’un seul titre de transport pour effectuer un trajet, il a fallu mettre d’accord une dizaine d’opérateurs des deux pays. Ces tractations ont commencé en 2012. Il en résulte une tabelle touffue, comprenant quelque 2500 possibilités tarifaires (voir les exemples de notre tableau), selon les origines, destinations, les titres uniques ou abonnements. Et l’âge du capitaine bien sûr. Exemple de cette complexité transfrontalière: les enfants accompagnés voyagent gratuitement jusqu’à 4 ans si le trajet se cantonne au territoire français, 6 ans s’il reste en Suisse, 5 ans si la frontière est franchie. Rassurez-vous: le système proposera toujours à l’usager le prix le plus avantageux, promettent les responsables.

Mieux pour le même prix

Pour voyager dans le canton? «Tout va changer, mais rien ne va changer», résume le conseiller d’État Serge Dal Busco. Après moult désaveux électoraux, les autorités ont jugé prudent de maintenir les tarifs en vigueur à l’intérieur du canton, malgré l’amélioration qu’amène le Léman Express, accessible avec le ticket Unireso. Le ministre illustre: «Avec le train, il faudra 38 minutes pour aller de Chêne-Bourg à Versoix au lieu d’une heure aujourd’hui.» Pour le même prix (3 fr. plein tarif).

Les Annemassiens, eux, subiront une petite hausse, de dix centimes sur le ticket standard. Plus loin, des dents grinceront.

Mauvaise nouvelle en Terre-Sainte

Coup de massue pour les Vaudois de la Terre-Sainte: ils perdront leurs actuelles zones Unireso et, en ralliant Genève, seront facturés comme sur des parcours nationaux. Traduction? «Cela représente une hausse de prix substantielle, mais des mesures sont prévues par le canton de Vaud pour que l’évolution soit graduelle», explique Rémy Burri, directeur des communautés tarifaires.

En revanche, le Léman Pass ratisse large en France. Il sera possible de combiner son trajet en train avec un accès aux transports locaux autour de la gare d’arrivée ou de départ ou des deux. Les bus d’Annecy, Thonon, Évian, Annemasse ou Bellegarde pourront ainsi être inclus dans votre tarif, tout comme la possibilité de voyager dans la zone de Saint-Julien, par exemple en prenant un train régional français jusqu’à Valleiry. À noter que pour les habitants de Saint-Julien se rendant par exemple aux Eaux-Vives, le train via Annemasse devrait être plus rapide que le bus: ce sera possible en achetant trois zones.

«Cher, mais pas exorbitant»

Un ticket comprenant un trajet en train additionné à la circulation au sein d’une ou deux zones sera valable 180 minutes. Le ticket couvrant deux zones contiguës échoira, lui, après 90 minutes. Qu’en disent les frontaliers? «Pas de surprise, c’est cher, réagit leur groupement. Les tarifs sont plus élevés que dans une grande ville française entre 25 et 30%, mais sans être non plus exorbitants.»

Selon le Groupement transfrontalier européen, le Léman Express s'annonce plus avantageux que la voiture sur des trajets entre Annemasse et Genève. «Pour les plus éloignés de la frontière, outre le prix, l'élément déterminant sera la fréquence et le temps de trajet. Sans compter les places de parking à proximité des gares, poursuit le GTE. Il faut donc étudier avec soin son trajet pour apprécier la pertinence du Léman Express.»

Des astuces et des perspectives

Pour le Genevois titulaire d’un abonnement couvrant le canton et voulant se rendre occasionnellement en France, il sera possible d’acheter un simple raccordement, c’est-à-dire un billet qui ajoute un accès ponctuel à la zone française voisine, sans devoir payer à double le parcours au sein même du canton. Des billets «saut de puce» permettront de faire deux arrêts en bus dans une zone voisine sans l’acheter en entier.

L’abonnement général CFF permettra d’aller en train jusqu’à la gare d’Annemasse. Le demi-tarif CFF ne sera pas valable sur les billets ou abonnements transfrontaliers, tout comme les réductions françaises ne s’y appliqueront pas. Mais leur intégration au système pourrait faire l’objet de nouvelles discussions, tout comme celle de forfaits de ski. Les responsables pourraient aussi évaluer l’introduction de tarifs de groupes ou pour les familles ou encore de rabais pour les trajets effectués en dehors des heures de pointe.

Le Léman Pass sera vendu dès la mi-novembre, un mois avant la mise en service du Léman Express. Le taux de change pourra être répercuté deux fois par an ou en cas de grosse fluctuation. (24 heures)