Le Magic Pass se prépare déjà à soutenir ses petites stations

Depuis trois ans, on loue le Magic Pass pour avoir remis des gens sur les skis et dopé la fréquentation de certaines stations. Mais cet abonnement commun à une trentaine de stations est sur le point de recourir à une autre de ses innovations: son fonds de solidarité. Un outil qui a pour but de venir en aide aux stations qui vivent une saison difficile.

Car à basse altitude, c’est la douche froide. Ou chaude, à dire vrai. Le mélange d’une douceur élevée pour la saison et de la pluie qui s’est abattue de dimanche à lundi jusqu’à 2300 mètres a eu raison de l’ouverture de nombre de domaines skiables dans les Préalpes et de l’arc jurassien. Il pourrait même avoir sonné une fin précoce de la saison en certains endroits. La situation est fréquente en mars, beaucoup moins en début de février.

Aux Bugnenets, le message de fermeture temporaire diffusé sur le site internet fait la promotion du ski… nautique. Dans la station neuchâteloise, on a les yeux rivés sur le ciel, qui pourrait amener quelques flocons dans la nuit de mardi à celle de mercredi, car depuis le début de la saison, les jours d’ouverture se comptent sur les doigts d’une main.

Sauver le mois de février

Mais de l’or blanc, il en faudrait beaucoup. «Dès février, la terre commence déjà à se réchauffer, on voit sortir des perce-neige et des narcisses à 1800 mètres. À moins d’une très grosse chute de neige, c’est très compliqué de relancer l’hiver dans ces régions», constate le nivologue Robert Bolognesi, établi à Sion (VS).

Météorologue à MeteoNews, Vincent Devantay abonde: «À basse altitude, il va neiger entre 15 et 25 cm, mais cela ne sera probablement pas suffisant. Le manteau neigeux n’est pas assez épais, il n’y a pas de véritable sous-couche. Pour que la neige tienne, il faut que le sol soit glacé. Or, à cause de la chaleur et de la pluie, le sol est détrempé. Peut-être que les pistes de ski de fond pourront être utilisées dans ces domaines-là, mais pour le ski, cela semble plus compromis.»

Jamais il n’avait fait aussi peu froid en février. Comprenez que s’il n’y a pas eu de records de chaleur, les valeurs minimales n’ont jamais été aussi élevées. Associées à la pluie, c’est un cocktail désastreux pour les stations de ski.

«On attendra la fin de la saison car on se doit de rester optimiste.»

Également membres du Magic Pass, les remontées mécaniques fribourgeoises de La Berra sont dans une situation tendue. «C’est jusqu’ici une très mauvaise saison, concède le président du conseil d’administration, Claude Brodard. Il faut vraiment qu’il neige pour sauver les relâches de février, dans deux semaines.»

À Charmey (FR), où la saison était bien partie, on espère aussi un coup de pouce du ciel pour ne pas laisser s’envoler cet important mois de février. «Tout est encore ouvert, souligne Claude Gendre, codirecteur des remontées mécaniques. Nous sommes pour l'instant à un stade minimal: les chiffres ne sont évidemment pas extraordinaires, mais nous ne sommes pas dans le rouge.»

500'000 francs d’aide

Si les comptes ne seront faits qu’en fin de saison, l’administration du Magic Pass n’entend pas laisser ses membres sur le carreau. «Il faudra encore affiner les calculs, mais on s’attend à utiliser environ un demi-million de francs du fonds de solidarité, qui en compte aujourd’hui 1,1 million», annonce Sébastien Travelletti, administrateur.

Le fonds est censé permettre d’atteindre un revenu minimal, fondé sur un calcul entre le nombre de jours d’ouverture et le chiffre d’affaires moyen. Ce n’est cependant pas un oreiller de paresse, car il faut quand même avoir pu proposer du ski. «Une station qui n’ouvre pas ne peut pas y avoir droit», avertit Sébastien Travelletti.

À La Berra, on prédit déjà que ce coup de pouce permettra de «limiter la casse». Pareil aux Paccots (FR): même s’ils ont pu ouvrir depuis le début de la saison, les responsables ont dû travailler dur et consentir des charges importantes pour pouvoir assurer du ski. «Je ne suis pas encore inquiet car le froid nous préserve un peu par rapport à d’autres, mais ce n’est clairement pas une bonne saison, et faire partie du Magic Pass est incontestablement une bouffée d’oxygène», assure le vice-président de la société d’exploitation, Olivier Berthoud.

Avoir pu ouvrir, c’est aussi la satisfaction qui prévaut aux Pléiades, sur les hauts de Vevey. «On a ouvert sur la pointe des pieds, pas comme on l’aurait souhaité, et on reste très attentif aux chutes de neige annoncées», confie Sébastien Dumusque, président de la coopérative. Saluant le soutien du Magic Pass en termes de collaboration, il préfère ne pas s’avancer sur une éventuelle aide financière. «On attendra la fin de la saison car on se doit de rester optimiste.»