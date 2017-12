Le Palais des Nations, théâtre d’un exercice antiterroriste

Prise d’otages au Palais des Nations, explosion d’un kamikaze aux Eaux-Vives, alerte à l’aéroport de Cointrin: Genève a été au cœur d’un exercice national de conduite stratégique (ECS) simulant des attentats terroristes en Suisse les 16 et 17 novembre derniers. L’opération, qui a aussi mis en scène une attaque contre la centrale nucléaire de Mühleberg (BE), a été présentée comme une réussite. Or des dysfonctionnements ont été révélés ce week-end par le Bund et le Tages-Anzeiger.

Le Conseil fédéral, qui a participé à la simulation avec ses états-majors et les organes de conduite des départements et des offices, a tardé à communiquer et la présidente, Doris Leuthard, a annoncé un nombre de victimes trop élevé; mais surtout, les otages du Palais des Nations n’ont pas été libérés. Les assaillants réclamaient la levée de sanctions contre leur pays, un État fondamentaliste religieux et autoritaire (toute ressemblance avec des pays du Moyen-Orient est évidemment fortuite). Les autorités ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur une intervention, confirme la Chancellerie fédérale.

Inviolabilité de l’ONU

Le statut du Palais des Nations a posé problème. En vertu de l’accord de siège conclu en 1946 entre l’ONU et le Conseil fédéral, la Suisse garantit l’inviolabilité des locaux de l’organisation internationale à Genève. La Confédération est responsable de protéger l’extérieur des bâtiments, mais la sécurité interne est assurée par les Nations Unies. Ce qui signifie que la police cantonale ou fédérale ne peut y pénétrer sans l’autorisation de l’institution.

Après environ 25 heures d’attente, soit le temps qui s’est écoulé entre le début de la prise d’otage le 16 novembre et la fin de la simulation le jour suivant, les captifs – virtuels – n’avaient donc toujours pas vu la couleur d’un uniforme policier. Chef suppléant de la communication de la Chancellerie, René Lenzin refuse de parler d’échec. «Il y a eu des questions à clarifier, c’est vrai, mais même si elles l’avaient été depuis le début, il n’est pas sûr que la police aurait été envoyée directement, justifie-t-il. L’intervention armée n’est pas l’unique solution. Il est aussi possible de négocier.»

«Discussions techniques»

Du côté du siège onusien, le porte-parole, Rhéal LeBlanc, indique que le test «n’a pas mis en évidence de problème de coordination entre l’ONU et la Suisse». Il reconnaît que «les deux parties ont eu des discussions techniques», mais souligne qu’elles ont «vite été clarifiées».

Le niveau de sécurité au Palais des Nations est «robuste», selon Rhéal LeBlanc. En 2016, l’organisation avait renforcé son dispositif de sûreté, introduisant notamment une inspection systématique des véhicules.

Suite à cet exercice grandeur nature, la Chancellerie fédérale va rédiger un rapport qu’elle présentera au Conseil fédéral d’ici au mois de juin 2018. (24 heures)