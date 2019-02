Le Salon de l’auto cherche une nouvelle feuille de route

Demandez le programme!

Où? À Palexpo (toutes les halles).



Quand? Ouverture au public du jeudi 7 au dimanche 17 mars.



Horaires En semaine de 10 h à 20 h. Samedi et dimanche de 9 h à 19 h.



Prix d’entrée Adultes 16 fr.; enfants de 6 à 16 ans, rentiers AVS/AI 9 fr.; groupes (plus de 20 personnes accompagnées) 11 fr.



Rabais spécial 50% sur tous les billets vendus après 16 h pour une visite le jour même.



Accès Privilégiez les transports publics! Les CFF proposent des billets combinés voyage/entrée et des trains spéciaux. Sinon environ 10 000 places de parking sont à disposition (dont des places pour les personnes handicapées).



Services divers Restaurants, objets trouvés, vestiaire et garderie.



Et encore Près de 180 exposants sur 70 795 m2 de stands (surface brute: 106 000 m2); plus de 100 premières mondiales et européennes annoncées; expo spéciale pour les 70 ans d’Abarth; on fête aussi les 100 ans de Bentley et Citroën.



Infos sur palexpo.ch et gims.swiss

X.L.