Le Sauvetage diffuse un clip de prévention nécessaire

Chaud, le bitume; chaudes, les berges et les rives. Toutes les conditions sont réunies ce mercredi pour fêter le 1er mai en piquant une tête dans le Léman. Sauf justement la température de cette eau vive: 10 degrés, c’est encore un peu tôt pour l’immersion. Alors on en profite pour réviser gestes et bonne attitude à avoir au seuil de la saison aquatique.

Comment? En visionnant et partageant le clip de prévention que le Sauvetage de Genève vient de poster sur les réseaux sociaux. Cette société d’utilité publique sans but lucratif, créée en 1885, membre à part entière de la Société internationale de sauvetage du Léman (SISL), a décidé de s’associer avec l’Association des usagers des Bains des Pâquis (AUBP), ainsi qu’une compagnie privée d’ambulances de la place, pour réaliser un petit film d’une minute à peine, scénarisant la mauvaise attitude qui conduit au drame d’une noyade parfaitement évitable.

Synopsis tragique

Un couple de jeunes parents est assis sur son linge, à un jet de galet du plan d’eau des Bains. La plage est pour eux et leur fils, qui s’apprête à se baigner en tenant sa peluche dans la main. Dans ce décor où rien ne peut arriver, les portables deviennent vite les faux amis d’un père et d’une mère qui n’ont d’yeux que pour les messages qu’ils échangent.

Dans le plan suivant, l’enfant a disparu, son ourson flotte à la surface. L’image est forte. Celles qui suivront sont plus convenues. Sirènes, véhicules d’urgence, secouristes tentant de sauver une vie, victime de l’inattention des adultes. Un numéro de téléphone à trois chiffres apparaît sur l’écran: 117. Les secours sur le lac passent prioritairement par la Police de la navigation; sa base de départ est proche, sur le quai juste en face.

«Notre intention est de décliner un message de prévention, sur la base d’une situation vraisemblable, susceptible de toucher tout le monde»

«Notre intention est de décliner chaque année, à l’ouverture de la saison estivale, un message de prévention, sur la base d’une situation vraisemblable, susceptible de toucher tout le monde», résume Denis Braun, le président du Sauvetage de Genève. Le but, dans ce premier clip, est de dire aux gens: «Surveillez votre enfant sans votre portable.»

L’été dernier, aux Bains des Pâquis, se souvient Denis Braun, un gardien est intervenu pour un bambin en détresse qui s’était risqué dans l’eau, sous les yeux distraits de sa mère, collée à son clavier. «Quand l’enfant lui a été ramené, elle n’avait juste rien vu, ni l’accident ni le sauvetage», précise-t-il. Ce mercredi après-midi, sur les pontons des bords du Rhône comme sur la jetée des Pâquis, les portables sont allumés tous les deux mètres. Seul le baigneur téméraire a éteint le sien avant de se mettre à l'eau. (24 heures)