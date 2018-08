Le Studio Ansermet fait rêver les rockeurs

Local d’enregistrement et plateau de certaines émissions de la RTS (Radio Télévision Suisse), lieu de répétition et salle de concert pour différents orchestres genevois, le Studio Ansermet est à vendre. Son propriétaire, la SSR, a décidé en septembre dernier de se défaire, par mesures d’économie, des surfaces immobilières qui ne sont pas indispensables à ses activités de production.

Or «la RTS n’utilise la salle Ansermet qu’une vingtaine de jours par année, pour la Tribune des jeunes musiciens d’Espace 2», nous apprend Barbara Stutz, cheffe du Service relations médias de la RTS, et «dispose de surfaces disponibles ailleurs sur le site» pour la réalisation de ses émissions. Dont acte. La mise en vente du bâtiment, situé au 2, passage de la Radio, a été rendue publique en avril dans la «Feuille d’avis officielle», comme l’a relevé «Le Courrier» dans son édition du 13 août.

«Suite à cet appel d’offres, quatre dossiers solides nous sont parvenus à ce jour», indique Pascal Crittin, directeur de la RTS. «Nous visons l’horizon 2020 pour réaliser cette opération. D’ici à la fin de l’année, nous aurons soit une short list, soit un choix définitif.» Sur le prix d’une telle transaction, concernant un immeuble offrant une surface utile de 3071 m2, un volume de 15 400 m3 et une salle de 400 places au pied de sa tour, la RTS laisse planer le silence. Nous avons toutefois appris que la somme demandée s’élève à 18,3 millions de francs.

Quel avenir pour le Studio?

L’autre grande incertitude, c’est l’avenir d’un espace à l’acoustique remarquable, qui sert de salle de concert et de local de répétition à l’OCG (l’Orchestre de chambre de Genève) et à l’Ensemble Contrechamps, voué à la musique contemporaine. Depuis plusieurs années en effet, la RTS loue la salle Ansermet à la Ville de Genève pour quelque 120 jours d’exploitation par an. Et la Ville la met gracieusement à disposition des deux formations musicales, à titre de subvention indirecte. Une aide en nature, en somme.

A priori, le terrain appartenant à l’État et à la RTS bénéficiant d’un droit de superficie, l’affectation du bâtiment ne devrait pas changer. Il conserverait sa vocation culturelle, quel que soit son propriétaire. «Je suis un directeur qui est aussi un musicien, et à ce titre je suis très soucieux de préserver cet espace pour la musique», affirme avec force Pascal Crittin. «Ses qualités acoustiques, la taille de sa jauge et son plateau constituent de grands atouts au cœur de la ville. Nous appliquons à ce dossier délicat des critères qualitatifs. Notre but n’est en aucun cas spéculatif.»

Une "maison des étudiants"

Qui se profile pour un tel achat? Les «bruits de couloir» chuchotent deux noms: l’Université et la Fondation Wilsdorf. Celle-ci ne nous a pas retourné notre appel. L’UNIGE, en revanche, ne fait pas mystère de son intérêt et en a informé la RTS il y a quelques mois déjà. «Elle y voit l’occasion de créer une véritable «maison des étudiants» dans laquelle se dérouleraient de nombreuses activités et où ils pourraient également trouver réponse à toutes leurs questions, qu’elles touchent les demandes de bourse, d’aide psychologique et sociale, les activités culturelles et sportives, ou même des éléments administratifs, relatifs aux admissions par exemple», énumère Marco Cattaneo.

Le responsable du Service médias et publications de l’UNIGE rappelle que le campus de l’Université étant dispersé sur plusieurs sites, l’alma mater tient à ce que ses ouailles disposent de lieux de ralliement. «À ce titre, le rectorat apporte déjà son soutien au projet associatif et culturel porté par cinq associations, dont trois étudiantes, concernant le bâtiment de la Comédie. Il pourrait y avoir une certaine complémentarité entre les deux projets, un pôle culturel issu d’une démarche associative pour la Comédie et un lieu centré sur l’expérience étudiante dans toutes ses dimensions à Ansermet.»

Le rock se porte candidat

Quant à la vocation artistique et musicale du Studio, elle serait protégée. «La salle Ansermet pourrait accueillir toutes les activités théâtrales et culturelles de l’UNIGE, ainsi que l’ensemble des concerts qui s’y déroulent déjà.»

L’autre acheteur intéressé qui confirme avoir déposé un dossier auprès de la RTS est l’École des musiques actuelles (ETM). «À Genève, le classique aura sa Cité de la musique. Nous proposons de créer en parallèle un vrai centre dédié au rock, au jazz, au blues, au reggae et à toutes les musiques électrifiées», annonce Stefano Saccon, directeur de l’ETM et saxophoniste. Un temple dévolu à ces musiques d’aujourd’hui qui ont toujours été le parent pauvre, ballottées au gré des subventions, logées ici ou là, équipées de bric et de broc, alors même qu’elles représentent 90% de la musique écoutée, à la radio par exemple.

«Nous avons un vrai projet, dont le concept est soutenu par l’État et la Ville», souligne Stefano Saccon, qui ajoute que l’ETM doit quitter d’ici à 2020 ses locaux aux Acacias, 800 m2 qui vont être démolis. «Le bâtiment Ansermet nous offre ce qu’il nous faut: 15 locaux insonorisés bien équipés, une salle de concert qui pourrait être utilisée chaque soir, une cafétéria, et tout ça au cœur du quartier des Bains. À nous de trouver maintenant les fonds nécessaires au rachat auprès de partenaires privés. Évidemment, la Fondation Wilsdorf est incontournable. De même que la Loterie Romande.»

Contrechamps et L'OCG de la partie

Pas question pourtant de laisser en rade les deux habitants réguliers des lieux. «Avec quatre-vingts jours d’occupation par an, Contrechamps est le principal utilisateur du Studio Ansermet. Nous y effectuons tous nos concerts et répétitions», déclare Barbara Yvelin, administratrice. «À titre de partenaires de l’ETM, nous sommes partie prenante du projet. Un rachat par l’ETM nous permettrait de maintenir le statu quo. Pour nous, c’est LA solution.»

Même son de cloche du côté de l’OCG, qui occupe le Studio Ansermet trente-cinq jours par an. «Il existe à Genève un problème aigu de lieux de répétition pour les orchestres de petite et moyenne taille», relève Andrew J. Ferguson, secrétaire général. «Le Studio Ansermet doit faire partie d’une réflexion globale en marge de la construction de la Cité de la musique.»

(24 heures)