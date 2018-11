Le Tribunal fédéral annule l’initiative des prolocataires

Entre 6000 et 13 000 francs le m2

Le principal barrage pour accéder à la propriété, c’est le prix. Si Christophe Aumeunier souligne que des objets se dénichent à 6000 francs le m2, Carole-Anne Kast estime que ces biens sont très rares. Se plongeant dans les ultimes offres disponibles, elle relève un cinq-pièces à 712 000 francs à Plan-les-Ouates, un autre proposé au prix de 715 000 francs à Thônex, et un troisième, dans cette même commune, à 821 000 francs. Et doute qu’une famille de la classe moyenne puisse acquérir de tels biens étant donné les impératifs de fonds propres exigés par les banques et la limitation de retrait des fonds issus du 2e pilier.



En Ville de Genève, il faut compter 10 000 francs le m2 pour un objet moyen. Selon le consultant Wüest & Partner, les appartements en PPE genevois restent parmi les plus chers du pays. Cette société s’est livrée, dans le moyen à haut de gamme, à une comparaison pour un logement presque neuf de 110 m2 avec une grande terrasse (30 m2) et un bon standard d’aménagement, ainsi qu’une situation très correcte.



Avec un prix au m2 supérieur à 13 000 francs, Genève suit Zurich, dont le prix au m2 dépasse 14 000 francs. Les prix relevés à Zoug se situent à 12 000 francs. Lausanne est à moins de 11 000 francs. Une PPE de standard élevé coûte environ 10 000 francs à Bâle et à Nyon.



R.R