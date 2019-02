Le canton de Neuchâtel a perdu 1142 habitants

Pour la 2e année consécutive, Neuchâtel a vu sa population reculer. En 2018, le canton a perdu 1142 habitants pour un total de 176'720 personnes à fin 2018. En perdant 692 habitants, La Chaux-de-Fonds n'est plus la 3e ville de Suisse romande.

«Si cette diminution ne surprend pas le Conseil d'État, elle démontre à quel point il est urgent de concrétiser les grands projets actuellement en discussion: réforme de la fiscalité, infrastructures de mobilité, aménagement du territoire et programme d'impulsion», indique jeudi la chancellerie d'Etat.

Cité dans le communiqué, le conseiller d'Etat Jean-Nat Karakash observe que même si «la région neuchâteloise est attractive, le canton ne parvient pas à en profiter pleinement. C'est un problème, car nous finançons les infrastructures et les services, nos entreprises créent les emplois et ce sont les cantons voisins qui encaissent les impôts correspondants. Les prochains mois seront décisifs pour inverser la tendance.»

À fin décembre 2018, la population résidante du canton de Neuchâtel affiche une diminution de 1142 personnes, passant de 177'862 habitants à fin 2017 à 176'720 une année plus tard, soit une baisse de 0,64%. Le nombre de ressortissants suisses a baissé de 667 personnes, celui des étrangers de 475 personnes.

Le nombre de titulaires de permis C a augmenté ( 367), tandis que le nombre de titulaires de permis B (-664) et celui des requérants d'asile (-177) ont fortement diminué. En termes de nationalité, la baisse du nombre de ressortissants portugais (-437) contraste avec la hausse du nombre de Français ( 138).

Montagnes: la plus forte baisse

A l'exception du Val-de-Ruz, qui affiche un gain de 85 personnes ( 0,5%), toutes les régions présentent une baisse de population. La région des Montagnes enregistre une baisse de 831 personnes (-1,5%) alors que celle du Littoral en perd 259 (-0,3%). Enfin, le Val-de-Travers affiche une perte de 137 habitants (-1,2%).

Au niveau plus local, 19 communes voient leur population baisser ou stagner, tandis que 12 communes enregistrent une hausse. En termes relatifs, la baisse la plus marquée est constatée aux Verrières (-7,2%), tandis que la Sagne ( 5,2%) affiche la plus forte croissance.

Les trois villes de La Chaux-de-Fonds, du Locle et Neuchâtel ont enregistré une diminution du nombre de leurs habitants. La Métropole horlogère subit une baisse particulièrement marquée de 692 habitants à 37'941. Elle perd ainsi son statut de 3e ville de Suisse romande au profit de Fribourg qui en comptait 38'422 lors du dernier recensement à fin 2017.

Dans un communiqué, le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a déclaré «mettre tout en oeuvre pour renforcer l'attractivité de la Ville et y attirer des familles et de nouveaux citoyens», avec par exemple la prochaine arrivée sur le marché «de 500 appartements neufs et très compétitifs». (ats/nxp)