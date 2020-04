Le canton de Neuchâtel a vu rouge en 2019

Excédent extraordinaire de 50 millions pour la Ville de Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel inscrit un excédent de revenus extraordinaire d'un peu plus de 50 millions de francs à l'heure de clôturer ses comptes 2019. Le bénéfice, attendu à 1,4 million selon le budget, s'explique par la dissolution d'une grosse provision.



La provision, portant sur 60,7 millions de francs pour Prévoyance.ne, remonte à quelques années. Elle n’est aujourd’hui plus admise par le Service des communes, ont indiqué mercredi les autorités du chef-lieu cantonal. Ces dernières ont évoqué une solide assise pour affronter des temps difficiles, en référence avec la crise du Covid-19.



L'excédent de revenus a fait grimper la fortune nette à 109,3 millions de francs. La dette à long terme s’est fixée à 315 millions, contre 335 millions au budget. Du fait de la réévaluation du patrimoine prévu par le modèle comptable MCH2, les réserves et provisions atteignent pour leur part 292 millions de francs.



Au-delà, face à un recul important des recettes fiscales (près de 6,6 millions), la Ville de Neuchâtel a poursuivi ses efforts de réduction des charges de personnel (-6,7%). L'exercice écoulé a aussi été marqué par des manifestations dynamiques, dont les 40 ans de la zone piétonne, et des investissements pour l’avenir.