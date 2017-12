Le chaleureux Noël des gens de la rue

A l’intérieur, il faut bien chercher pour trouver un siège libre, alors qu’on fait la queue dans la rue face à un vigile pour pouvoir être de la fête. La demande n’est pas un problème, surtout pas en ce jour de Noël, quand on s’occupe de personnes en situation de grande précarité, comme c’est le cas du CARÉ (Caritas Accueil Rencontres Échanges), sis aux Acacias à Genève.

Ouvert à l’année aux plus pauvres parmi les pauvres, le centre situé dans le sous-sol de l’église Sainte-Claire n’a pas failli à sa vocation d’accueil en ce jour particulier. Responsables et bénévoles du lieu se sont démenés pour offrir un repas festif.

La valse des assiettes

«Une petite terrine du lac en entrée, suivie d’une cuisse de canard farcie aux cèpes assortie de pommes grenaille au thym et de légumes à l’ancienne, puis une bûchette pour le dessert et un café», liste en cuisine le chef, Vailson Novais, très affairé et sollicité de toutes parts.

Autour de lui on assiste déjà une valse de retours d’assiettes vides amenées de la salle par de véloces bénévoles chapeautés comme des Pères Noël, alors que d’autres assiettes, parées, attendent sur le comptoir de rejoindre les convives. «Nous avons 280 places assises mais, pour répondre à la demande, nous prévoyons un roulement, explique Philippe Rougemont, responsable du CARE. On devrait avoir servi 450 repas au cours de l’après-midi. En faisant un peu patienter les gens, on devrait y parvenir.»

Un coup d’œil sur la salle, bondée, montre bien que la précarité est tristement florissante à Genève et qu'elle affecte des profils variés. Tout au fond, un coin a été aménagé à l’attention des familles, les enfants étant toujours plus exposés à la grande précarité selon Philippe Rougemont. «Le repas était très bon», témoigne Narcisa, jeune femme accompagnée de son mari et son fils de 5 ans. Cet âge est aussi à peu près le temps que la famille a passé à Genève, pour trouver du travail, sans succès. «Il y a un peu de peur à l’égard de nous, Roumains», indique celle qui vient presque quotidiennement au CARÉ.

Des musiciens aux seniors

Quelques éclats de voix près de l’entrée. On encadre un homme un peu trop connu pour ses propos virulents à l’égard des migrants. Plus tôt, il a fallu refouler un individu qui s’est distingué défavorablement par des actes salaces. Pourtant, dans cette vaste réunion de biographies cabossées, l’ambiance n’est pas glauque. La chaleur humaine est palpable. On a veillé à la décoration.

Et on a aussi pensé à l’animation. En fond de salle, la place habituellement dévolue au vestiaire social est occupée par un orchestre, formé par des personnes qui sont régulièrement accueillies au CARÉ. Tanguant de Bob Marley à Daniel Balavoine, le groupe fait mieux que juste se débrouiller. «Ce sont eux qui se sont proposés», précise Philippe Rougemont, visiblement fier du résultat proposé par ses musiciens. Et d’ajouter: «On a des gens issus de tous horizons!»

Des personnes âgées sont aussi attablées: «Elles viennent surtout parce qu’elles sont seules, ajoute Philippe Rougemont. Et il y a aussi beaucoup de gens qui viennent parce que c’est Noël et qu’on ne voit pas le reste de l’année.» Si de multiples structures proposent des repas et des animations durant la période des fêtes, seules trois étaient ouvertes à Genève en ce 25 décembre et le repas du CARÉ est traditionnellement l’un des plus massifs.

Précarité croissante

La structure vient tout juste de fêter ses 40 ans. Imaginées à l’origine par des assistantes sociales de Caritas, ce lieu dont le sigle signifie «Caritas, accueil, rencontres, échanges» est devenu le point central dans le quotidien de personnes que la vie a rejetées sur le pavé. «Pour nous, gens de la rue, c’est notre appui et c’est ici qu’on mange et qu’on se lave», témoigne Mady qui attend son café après un repas qu’il qualifie de «magnifique».

«La pauvreté est une réalité en hausse continuelle à Genève, rappelle Jean-Marie Viénat, cofondateur du lieu et venu aujourd’hui comme retraité. Elle touche aujourd’hui un cinquième de la population des villes romandes. Cela peut paraître désespérant, mais cela ne doit pas nous dissuader de poursuivre nos efforts. Les causes sont multiples et les solutions devraient se trouver en amont plutôt que dans l’urgence, là où le CARÉ intervient. Le véritable succès pour nos structures d’accueil, ce serait de pouvoir les fermer. Mais ce n’est pas à l’ordre du jour. On n’en serait pas là si l’être humain était plus enclin au partage. Mais à Genève, il y a aussi des gens très généreux. Et discrets.»

Au quotidien, le CARÉ observe une précarisation grandissante des familles. «On doit distribuer toujours plus de sacs de vivres à des familles genevoises qui passent ici pour un ravitaillement d’appoint, témoigne Malissa Grolimund, responsable de cette distribution. Comme structure d’urgence, on fixe une limite à un sac par mois, mais parfois les besoins sont plus grands et on redirige ces personnes vers les assistants sociaux.»

Autre évolution peu réjouissante, une violence verbale et physique croissante entre bénéficiaires, ce qui a obligé le CARE à renforcer sa protection par des vigiles privés. «Il s’agit en particulier de tensions intercommunautaires, explique Philippe Rougemont. Les gens d’ici qui sont à la rue et se font confisquer le produit de leur mendicité par la police vivent très mal le fait que des personnes d’Afrique sub-saharienne s’adonnent au deal et soient remises à la rue après quelques heures occasionnelles passées au poste de police.» L’encadrement de ces tensions implique des coûts accrus, signale le responsable.

Un avenir participatif

Après avoir étendu ses horaires d’accueil à la fin de 2014, le CARÉ veut développer une dimension participative en confiant davantage de missions aux personnes accueillies. «C’est un vrai changement de dynamique quand on peut les intégrer dans l’équipe, se félicite Philippe Rougemont. On vise à devenir de plus en plus participatifs.» La structure sert quotidiennement des repas complet en fin d’après-midi, après avoir accueilli tous les matins les usagers pour qu’ils puissent prendre une douche, accompagnée d’un brunch et, officieusement, d’un repas supplémentaire distribué peu avant midi.

Le centre veut en outre développer un accueil plus spécifique dédié aux femmes. «On peine à prendre soin de soi quand on est à la rue, explique Malissa Grolimund. Nous voulons renforcer l’intimité accordée aux femmes afin qu’elles puissent retrouver un peu de dignité et se redécouvrir en faisant attention à leur beauté.» Le tout est financé en partie par des subsides publics, mais aussi par des aides de l’église, par les apports alimentaires que fournit l’association Partage, et de façon cruciale par des contributions privées.

Le site internet du CARÉ.

Le calendrier des fêtes de fin d’année, édité par l’Hospice général. (24 heures)