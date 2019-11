Le festival Chocolatissimo a fait le plein

Plus de 10'000 gourmands ont fait la fête au chocolat durant une semaine à Neuchâtel. La 6e édition du festival Chocolatissimo s'est achevée samedi après-midi avec un goûter géant et la dégustation de deux horloges en chocolat.

Le programme comprenait des visites des ateliers Suchard, des pièces de théâtre, un spectacle musical sensoriel ou encore une présentation sur les efforts actuels pour permettre une production de cacao équitable et durable, a indiqué dans un communiqué la Ville de Neuchâtel, co-organisatrice de l'événement.

Comme chaque année, la manifestation a créé trois nouvelles saveurs de tablettes de chocolat pour l'occasion. Une au chocolat noir 58% qui fleure bon l'abricot et le romarin, une au chocolat au lait «pop corn» et une au chocolat blanc accompagné de noisette caramélisée et d'orange poivrée.

De quoi rompre avec les clichés. Avec cette dernière préparation, «le chocolat blanc (...), mal-aimé des gourmets par excellence, a été apprécié au-delà de toutes les espérances», s'est réjoui Pierre Walder, président de l'association Chocolatissimo.

L'emballage de ces trois plaques a été réalisé cette année par le bédéaste et illustrateur Hermann Mendes, originaire des Montagnes neuchâteloises.

Le public a également pu désigner les plus belles pièces montées présentées par les apprentis du Centre professionnel du littoral neuchâtelois (CPLN). (ats/nxp)