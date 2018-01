Le gérant au grand coeur brisé par la crise

Comment l’ex-gestionnaire chouchou de Crédit Suisse à Genève a-t-il fait pour détourner près de 150 millions de francs sans que sa banque ne s’en rende compte? Accusé d’escroquerie par métier, de faux dans les titres et de gestion déloyale aggravée, ce petit homme discret de 54 ans, en jeans et baskets, a donné lundi ses premières explications au Tribunal correctionnel.

Sa méthode à partir de 2007? Le copié-collé des signatures de ses clients sur de faux ordres de transferts établis par ses soins. Il admet avoir utilisé à fond le compte de l’oligarque et ancien premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili. «À partir de l’été 2008, j’ai commencé à faire des opérations très importantes sur le portefeuille de M. Ivanishvili, à son insu. Ces opérations ont dégagé des profits considérables. J’ai transféré une partie de ces profits à d’autres clients pour combler les pertes que ceux-ci avaient subies à cause de la crise de 2008.»

À l’entendre, ni les bénéficiaires ne se sont rendu compte de leurs gains, ni le principal lésé de ses pertes. Sans doute «parce qu’il n’était pas au courant des profits générés à son insu» et qui étaient aussitôt reversés sur les comptes d’autres clients. Pourtant, poursuit le prévenu, «il recevait des statements officiels en fin d’année. Mais je pense qu’il n’a pas vu de différence substantielle entre ce qu’il avait et ce qu’il pensait avoir».

Le choc Champ-Dollon

Dans un autre cas, l’ex-gestionnaire explique avoir acheté des actions Meinl (dans l’immobilier) malgré le refus de son client, l’ex-banquier et sénateur russe Vitali Malkine car il était certain qu’il s’agissait d’un bon placement. Il a utilisé un sous-compte qui n’était plus actif pour agir comme bon lui semblait. «Je pensais que c’était un bon investissement et que quand il rapporterait de l’argent, mon client serait satisfait».

Les choses n’ont pas tourné comme il l’espérait. Ça fait aujourd’hui deux ans qu’il se trouve en prison où il purge sa peine de manière anticipée. Ce Français qui a été directeur d’Yves Rocher en Russie et qui a toujours vécu dans un cadre aisé est tombé de haut: «A Champ-Dollon, j’ai découvert un univers dont je ne soupçonnais pas l’existence. Les gens sont parfois si désespérés qu’ils s’ouvrent les veines. Il m’est arrivé de nettoyer du sang.» Plus tard, à la Brénaz, la vie a été presque aussi rude. «Mais j’ai eu du temps pour réfléchir à ce qui s’est passé, j’ai perdu plus de 20 kilos et j’ai travaillé. On a monté une bibliothèque de A à Z avec un chef d’atelier remarquable.»

Avant que le prévenu ne prenne la parole, les avocats des plaignants ont tenté de faire renvoyer les débats. Pour Me Giorgio Campa, l’accusé n’est pas «ce gestionnaire au grand cœur» qui a juste voulu combler les pertes de ses clients après la crise de 2008. En 2007 déjà, «il a commis des investissements frauduleux». Son confrère Me Marc Hassberger considère que l’acte d’accusation du premier procureur Yves Bertossa «est un classement implicite de ces investissements frauduleux». Les avocats des plaignants ont recouru sur ce point auprès de la Chambre pénale de recours. Ils estiment plus sage d’attendre sa décision avant de poursuivre ce procès. Me Campa s’en prend également au Credit Suisse dont la responsabilité ne sera pas examinée au cours des débats, mais seulement plus tard, dans une procédure disjointe. «Il n’y avait pas de contrôle interne dans cette banque! Je ne sais pas ce qu’il faut faire. Ne pas y mettre son argent en tout cas…»

Le rôle de Credit Suisse

Me Christian Lüscher, avocat de l’oligarque Vitaly Malkin, assure lui, qu’il n’a rien contre Credit Suisse où il possède d’ailleurs un compte: «Jusqu’à la découverte des faits, mon client ne pouvait que se féliciter de la gestion de ses comptes.» Mais aujourd’hui, il estime nécessaire qu’un responsable de la banque explique à la barre comment les choses se sont passées.

Le représentant de Credit Suisse envoyé de Zurich pour ce procès ne pourra rien dire, martèle l’avocat. «Car il ne se trouvait pas à Genève et la banque l’a justement choisi pour sa méconnaissance du dossier». Toutes les requêtes des avocats ont été rejetées par le tribunal et le procès se poursuit. (24 heures)